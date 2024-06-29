29 июня 2024

Гладков: дроны-камикадзе ударили по многоквартирным домам в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков сообщил об очередной атаке ВСУ
Гладков сообщил об очередной атаке ВСУ Фото:

Беспилотники-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в нескольких квартирах были выбиты окна, а осколками посечен автомобиль.

Информация о произошедшем уточняется. Гладков анонсировал поквартирный обход, который проведут в светлое время суток.

Город Грайворон, подвергшийся атаке, находится в приграничной с Украиной зоне на западе Белгородской области. Он имеет население около 6,5 тысяч человек. Ранее стало известно об атаке ВСУ на машину сельхозпредприятия под Белгородом. В результате нее пострадал мужчина, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотники-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в нескольких квартирах были выбиты окна, а осколками посечен автомобиль. Информация о произошедшем уточняется. Гладков анонсировал поквартирный обход, который проведут в светлое время суток. Город Грайворон, подвергшийся атаке, находится в приграничной с Украиной зоне на западе Белгородской области. Он имеет население около 6,5 тысяч человек. Ранее стало известно об атаке ВСУ на машину сельхозпредприятия под Белгородом. В результате нее пострадал мужчина, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...