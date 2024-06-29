Гладков: дроны-камикадзе ударили по многоквартирным домам в Белгородской области

Беспилотники-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Он уточнил, что в нескольких квартирах были выбиты окна, а осколками посечен автомобиль.
Информация о произошедшем уточняется. Гладков анонсировал поквартирный обход, который проведут в светлое время суток.
Город Грайворон, подвергшийся атаке, находится в приграничной с Украиной зоне на западе Белгородской области. Он имеет население около 6,5 тысяч человек. Ранее стало известно об атаке ВСУ на машину сельхозпредприятия под Белгородом. В результате нее пострадал мужчина, передает телеканал 360.
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