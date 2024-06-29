29 июня 2024

Невролог посоветовал продукты, чтобы стать умнее

Невролог Евдокимов: улучшить работу мозга поможет омега-3
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Гады". Екатеринбург, морепродукты, морские деликатесы, рыба, сибас, блюдо, еда
Употребление зелени и рыбы самым позитивным образом сказывается на работе мозга Фото:

Для улучшения работы головного мозга необходимо употреблять в пищу продукты, богатые омега-3, витаминами группы В, жирными кислотами и фолиевой кислотой — морепродукты, ягоды, зелень и орехи. Об этом рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов.

«Побольше зелени — до 300-400 граммов в день. Орехи, можно их съедать до 100 граммов ежедневно. И конечно же ягоды», — цитируют Евдокимова РИА Новости.

Евдокимов при этом отметил негативное влияние на мозг трансжиров и фастфуда. Они способствуют атеросклеротическим изменениям сосудов, утомляемости и проблемам с мышлением и памятью. Избыток сахара и мучных изделий в рационе также провоцирует ухудшение работы мозга.

Ранее врачи рассказали, какой десерт спасет от рака. При этом они отметили, что большое содержание орехов противоказано людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

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Для улучшения работы головного мозга необходимо употреблять в пищу продукты, богатые омега-3, витаминами группы В, жирными кислотами и фолиевой кислотой — морепродукты, ягоды, зелень и орехи. Об этом рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов. «Побольше зелени — до 300-400 граммов в день. Орехи, можно их съедать до 100 граммов ежедневно. И конечно же ягоды», — цитируют Евдокимова РИА Новости. Евдокимов при этом отметил негативное влияние на мозг трансжиров и фастфуда. Они способствуют атеросклеротическим изменениям сосудов, утомляемости и проблемам с мышлением и памятью. Избыток сахара и мучных изделий в рационе также провоцирует ухудшение работы мозга. Ранее врачи рассказали, какой десерт спасет от рака. При этом они отметили, что большое содержание орехов противоказано людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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