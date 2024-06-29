Невролог посоветовал продукты, чтобы стать умнее

Невролог Евдокимов: улучшить работу мозга поможет омега-3

30 июня 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Употребление зелени и рыбы самым позитивным образом сказывается на работе мозга Фото: Анна Майорова © URA.RU Для улучшения работы головного мозга необходимо употреблять в пищу продукты, богатые омега-3, витаминами группы В, жирными кислотами и фолиевой кислотой — морепродукты, ягоды, зелень и орехи. Об этом рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов. «Побольше зелени — до 300-400 граммов в день. Орехи, можно их съедать до 100 граммов ежедневно. И конечно же ягоды», — цитируют Евдокимова РИА Новости. Евдокимов при этом отметил негативное влияние на мозг трансжиров и фастфуда. Они способствуют атеросклеротическим изменениям сосудов, утомляемости и проблемам с мышлением и памятью. Избыток сахара и мучных изделий в рационе также провоцирует ухудшение работы мозга. Ранее врачи рассказали, какой десерт спасет от рака. При этом они отметили, что большое содержание орехов противоказано людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для улучшения работы головного мозга необходимо употреблять в пищу продукты, богатые омега-3, витаминами группы В, жирными кислотами и фолиевой кислотой — морепродукты, ягоды, зелень и орехи. Об этом рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов. «Побольше зелени — до 300-400 граммов в день. Орехи, можно их съедать до 100 граммов ежедневно. И конечно же ягоды», — цитируют Евдокимова РИА Новости. Евдокимов при этом отметил негативное влияние на мозг трансжиров и фастфуда. Они способствуют атеросклеротическим изменениям сосудов, утомляемости и проблемам с мышлением и памятью. Избыток сахара и мучных изделий в рационе также провоцирует ухудшение работы мозга. Ранее врачи рассказали, какой десерт спасет от рака. При этом они отметили, что большое содержание орехов противоказано людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.