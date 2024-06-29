29 июня 2024

Врач назвала продукт, который способствует хорошему состоянию волос

Трихолог Лукашева: для хорошего состояния волос нужен животный белок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты "Ural Beauty Fest". Екатеринбург, мастер, парикмахер, прическа, парикмахерская, волосы, плойка, кудри, завивка
Содержащийся в рационе белок животного происхождения улучшает качество волос Фото:

Для поддержания здоровья и крепости волос необходимо употребление достаточного количества животных белков, источником которого является говядина, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Наталья Лукашева.

«Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос. Ухудшает показатели густоты волос и их роста недостаток цинка, меди, селена, магния и кальция», — цитирует Наталью Лукашеву «Вечерняя Москва».

Лукашева подчеркнула, что ключевым компонентом волос является кератин. Для его полноценной выработки в рационе должен содержаться достаточный объем аминокислот.

Ранее исследователи раскрыли причину облысения. По мнению экспертов, оно может быть связано с реакцией организма на стресс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для поддержания здоровья и крепости волос необходимо употребление достаточного количества животных белков, источником которого является говядина, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Наталья Лукашева. «Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос. Ухудшает показатели густоты волос и их роста недостаток цинка, меди, селена, магния и кальция», — цитирует Наталью Лукашеву «Вечерняя Москва». Лукашева подчеркнула, что ключевым компонентом волос является кератин. Для его полноценной выработки в рационе должен содержаться достаточный объем аминокислот. Ранее исследователи раскрыли причину облысения. По мнению экспертов, оно может быть связано с реакцией организма на стресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...