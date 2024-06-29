Врач назвала продукт, который способствует хорошему состоянию волос

Трихолог Лукашева: для хорошего состояния волос нужен животный белок

30 июня 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Содержащийся в рационе белок животного происхождения улучшает качество волос Фото: Анна Майорова © URA.RU Для поддержания здоровья и крепости волос необходимо употребление достаточного количества животных белков, источником которого является говядина, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Наталья Лукашева. «Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос. Ухудшает показатели густоты волос и их роста недостаток цинка, меди, селена, магния и кальция», — цитирует Наталью Лукашеву «Вечерняя Москва». Лукашева подчеркнула, что ключевым компонентом волос является кератин. Для его полноценной выработки в рационе должен содержаться достаточный объем аминокислот. Ранее исследователи раскрыли причину облысения. По мнению экспертов, оно может быть связано с реакцией организма на стресс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для поддержания здоровья и крепости волос необходимо употребление достаточного количества животных белков, источником которого является говядина, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Наталья Лукашева. «Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос. Ухудшает показатели густоты волос и их роста недостаток цинка, меди, селена, магния и кальция», — цитирует Наталью Лукашеву «Вечерняя Москва». Лукашева подчеркнула, что ключевым компонентом волос является кератин. Для его полноценной выработки в рационе должен содержаться достаточный объем аминокислот. Ранее исследователи раскрыли причину облысения. По мнению экспертов, оно может быть связано с реакцией организма на стресс.