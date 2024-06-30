Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за жары

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В Москве до 3 июня будет аномально жаркая погода, сообщили синоптики
В Москве до 3 июня будет аномально жаркая погода, сообщили синоптики Фото:

В ближайшие три дня температура в Москве поднимется до 33 градусов, поэтому «оранжевый» уровень опасности продлен. Об этом сообщили в экстренном предупреждении, распространенном синоптиками Гидрометцентра РФ.

«В дневные часы 1, 2, 3 июля в Москве ожидается сильная жара, температура от плюс 30 до плюс 33 градусов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Из-за аномальной жары продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ранее он действовал до вечера 30 июня.

У метеорологов есть несколько терминов для обозначения опасности погоды. «Оранжевый» идет перед критической ситуацией, «красный уровень», когда погода может причинить ощутимый вред и нанести урон здоровью людей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что организму человека будет крайне тяжело выжить в такой аномальной жаре. Он добавил, что в Москве от Солнца будут нагреваться стены домов, а не только асфальт и земля, передает RT.

До этого в Москве и области прошел сильный ливень. Сильный ветер сносил деревья. Уже несколько дней подряд в столице РФ аномальная погода.

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В ближайшие три дня температура в Москве поднимется до 33 градусов, поэтому «оранжевый» уровень опасности продлен. Об этом сообщили в экстренном предупреждении, распространенном синоптиками Гидрометцентра РФ. «В дневные часы 1, 2, 3 июля в Москве ожидается сильная жара, температура от плюс 30 до плюс 33 градусов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Из-за аномальной жары продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ранее он действовал до вечера 30 июня. У метеорологов есть несколько терминов для обозначения опасности погоды. «Оранжевый» идет перед критической ситуацией, «красный уровень», когда погода может причинить ощутимый вред и нанести урон здоровью людей. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что организму человека будет крайне тяжело выжить в такой аномальной жаре. Он добавил, что в Москве от Солнца будут нагреваться стены домов, а не только асфальт и земля, передает RT. До этого в Москве и области прошел сильный ливень. Сильный ветер сносил деревья. Уже несколько дней подряд в столице РФ аномальная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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