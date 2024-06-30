Россия увеличила поставки алмазов в Азию почти в 20 раз

Гонконг значительно увеличил импорт российских алмазов за первые пять месяцев текущего года, нарастив закупки в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из данных гонконгского статистического бюро.
"Общая сумма импорта составила 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года", — говорится в анализе РИА Новости. Отмечается, что Россия заняла третье место среди основных поставщиков алмазов в Гонконг, увеличив свою долю на рынке с 1% до 12%.
Лидерами поставок алмазов в Гонконг остаются Индия и Израиль, которые, несмотря на отсутствие собственных добывающих мощностей, экспортируют алмазы на сумму 2,9 миллиарда и 716,6 миллиона долларов соответственно. В список крупнейших экспортеров также входят ЮАР и Бельгия, активно участвующие в торговле этими драгоценными камнями.
Ранее сообщалось, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов, утверждает телеканал 360. ЕС, в свою очередь, отложил запрет на импорт ряда изделий с бриллиантами из России, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.