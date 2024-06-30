Россия увеличила поставки алмазов в Азию почти в 20 раз

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Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов
Гонконг приобрел российских алмазов на 657,3 миллиона долларов Фото:

Гонконг значительно увеличил импорт российских алмазов за первые пять месяцев текущего года, нарастив закупки в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из данных гонконгского статистического бюро.

"Общая сумма импорта составила 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года", — говорится в анализе РИА Новости. Отмечается, что Россия заняла третье место среди основных поставщиков алмазов в Гонконг, увеличив свою долю на рынке с 1% до 12%. 

Лидерами поставок алмазов в Гонконг остаются Индия и Израиль, которые, несмотря на отсутствие собственных добывающих мощностей, экспортируют алмазы на сумму 2,9 миллиарда и 716,6 миллиона долларов соответственно. В список крупнейших экспортеров также входят ЮАР и Бельгия, активно участвующие в торговле этими драгоценными камнями.

Ранее сообщалось, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов, утверждает телеканал 360. ЕС, в свою очередь, отложил запрет на импорт ряда изделий с бриллиантами из России, передает RT. 

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Гонконг значительно увеличил импорт российских алмазов за первые пять месяцев текущего года, нарастив закупки в 18 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из данных гонконгского статистического бюро. "Общая сумма импорта составила 657,3 миллиона долларов против 36,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года", — говорится в анализе РИА Новости. Отмечается, что Россия заняла третье место среди основных поставщиков алмазов в Гонконг, увеличив свою долю на рынке с 1% до 12%.  Лидерами поставок алмазов в Гонконг остаются Индия и Израиль, которые, несмотря на отсутствие собственных добывающих мощностей, экспортируют алмазы на сумму 2,9 миллиарда и 716,6 миллиона долларов соответственно. В список крупнейших экспортеров также входят ЮАР и Бельгия, активно участвующие в торговле этими драгоценными камнями. Ранее сообщалось, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов, утверждает телеканал 360. ЕС, в свою очередь, отложил запрет на импорт ряда изделий с бриллиантами из России, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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