Тина Канделаки сообщила о радостной новости в своей семье

Дочь Тины Канделаки вышла замуж
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Тина Канделаки сообщила, что ее дочь Мелания Кандрахина вышла замуж
Тина Канделаки сообщила, что ее дочь Мелания Кандрахина вышла замуж Фото:

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила, что ее 24-летняя дочь Мелания Кандрахина вышла замуж. Однако пока не раскрыто, кто стал ее избранником.

«Я — теща. Ты божий дар, моя принцесса», — написала Канделаки в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), лаконично выразив свое удовлетворение произошедшим.

На свадьбе Кандрахина была в традиционном белом платье, дополнив образ фатой. Жених предстал перед гостями в темном классическом костюме.

Ранее Кандрахина высказалась о своих взглядах на отношения между мужчиной и женщиной. По ее словам, идеальных отношений не существует, мужчину необходимо держать «в ежовых рукавицах».

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Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила, что ее 24-летняя дочь Мелания Кандрахина вышла замуж. Однако пока не раскрыто, кто стал ее избранником. «Я — теща. Ты божий дар, моя принцесса», — написала Канделаки в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), лаконично выразив свое удовлетворение произошедшим. На свадьбе Кандрахина была в традиционном белом платье, дополнив образ фатой. Жених предстал перед гостями в темном классическом костюме. Ранее Кандрахина высказалась о своих взглядах на отношения между мужчиной и женщиной. По ее словам, идеальных отношений не существует, мужчину необходимо держать «в ежовых рукавицах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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