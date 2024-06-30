Тина Канделаки сообщила о радостной новости в своей семье

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила, что ее 24-летняя дочь Мелания Кандрахина вышла замуж. Однако пока не раскрыто, кто стал ее избранником.
«Я — теща. Ты божий дар, моя принцесса», — написала Канделаки в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), лаконично выразив свое удовлетворение произошедшим.
На свадьбе Кандрахина была в традиционном белом платье, дополнив образ фатой. Жених предстал перед гостями в темном классическом костюме.
Ранее Кандрахина высказалась о своих взглядах на отношения между мужчиной и женщиной. По ее словам, идеальных отношений не существует, мужчину необходимо держать «в ежовых рукавицах».
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