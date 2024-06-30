В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет

Пассажиру израильского авиалайнера, следовавшего рейсом из Варшавы в Тель-Авив, потребовалась экстренная медицинская помощь, из-за чего самолет компании El Al совершил незапланированную посадку в Анталье. Однако после посадки воздушное судно столкнулось с отказом в дозаправке, сообщает израильское издание The Jerusalem Post.
«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив. Но местные сотрудники отказались заправить самолет», — приводит The Jerusalem Post комментарий пресс-службы авиакомпании El Al.
Этот инцидент стал следствием турецких санкций, запрещающих экспорт авиатоплива в Израиль до прекращения огня в Газе. В связи с отказом турецких властей предоставить топливо, было принято решение о дозаправке самолета на острове Родос.
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