В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет

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В Турции не стали заправлять самолет Израиля из-за санкций
В Турции не стали заправлять самолет Израиля из-за санкций Фото:

Пассажиру израильского авиалайнера, следовавшего рейсом из Варшавы в Тель-Авив, потребовалась экстренная медицинская помощь, из-за чего самолет компании El Al совершил незапланированную посадку в Анталье. Однако после посадки воздушное судно столкнулось с отказом в дозаправке, сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив. Но местные сотрудники отказались заправить самолет», — приводит The Jerusalem Post комментарий пресс-службы авиакомпании El Al.

Этот инцидент стал следствием турецких санкций, запрещающих экспорт авиатоплива в Израиль до прекращения огня в Газе. В связи с отказом турецких властей предоставить топливо, было принято решение о дозаправке самолета на острове Родос. 

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Пассажиру израильского авиалайнера, следовавшего рейсом из Варшавы в Тель-Авив, потребовалась экстренная медицинская помощь, из-за чего самолет компании El Al совершил незапланированную посадку в Анталье. Однако после посадки воздушное судно столкнулось с отказом в дозаправке, сообщает израильское издание The Jerusalem Post. «Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив. Но местные сотрудники отказались заправить самолет», — приводит The Jerusalem Post комментарий пресс-службы авиакомпании El Al. Этот инцидент стал следствием турецких санкций, запрещающих экспорт авиатоплива в Израиль до прекращения огня в Газе. В связи с отказом турецких властей предоставить топливо, было принято решение о дозаправке самолета на острове Родос. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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