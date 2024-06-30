Президент России Владимир Путин предупредил о возможных катастрофических последствиях для стран, поддерживающих Украину и рассматривающих возможность отправки иностранных войск на ее территорию. Об этом заявил обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.
«В ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин предупредил страны-члены НАТО, что они должны понимать, что отправка западных войск на Украину грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации», — заявил Гилтнер в своей статье. По его словам, недооценка серьезности российских предупреждений может привести к трагическим последствиям.
Гилтнер призвал американских политиков и аналитиков к более внимательному отношению к сигналам, исходящим из Москвы, и критически переосмыслить подходы к пересечению «красных линий», установленных Россией в контексте украинского конфликта. Он посоветовал США быть аккуратными.
Ранее сообщалось, что Россия отреагировала на эскалацию Запада предупреждениями о неизбежности более широкого конфликта, передает RT. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Россия не собирается нападать на Запад, сообщает телеканал 360.
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