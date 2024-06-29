Тренер сборной Италии объяснил вылет команды из Евро-2024

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти выразил свои мысли относительно поражения итальянской команды в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии. По его словам, команде не хватило времени на подготовку к турниру. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу швейцарской сборной.
«Гол в начале второго тайма подкосил нас, у нас были проблемы с ритмом. У нас не так много качественных и быстрых игроков. Чтобы что-то построить, нужно больше времени», — поделился Спаллетти своими размышлениями после матча на пресс конференции.
Спаллетти также отметил, что вопрос о его будущем в команде будет решен после разговора с президентом федерации. Ответственность за поражение он полностью взял на себя, указав на недостаточное количество времени для подготовки команды к турниру на должном уровне. Италия проиграла Швейцарии в первом же матче Евро-2024, рассказывал 360.tv.
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