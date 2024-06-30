Зачем ВСУ стягивают силы к белорусской границе

Армия Украины перебрасывает войска к границе с Белоруссией, чтобы предотвратить новое наступление ВС РФ на Киев и Львов. Об этом сообщают СМИ.
«Разрываться на два фронта — не лучшая затея даже для очень сильных армий. Возможно, командование ВСУ проводит превентивные акции, чтобы предотвратить новое наступление ВС РФ на Киев, на Ковель, Львов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на военкоров.
Военкоры также предположили, что армия Украины стягивает войска к Белоруссии, чтобы попытаться устранить президента страны Александра Лукашенко. Утверждается, что план наступления на Минск одобрен Великобританией. Однако такой маневр маловероятен из-за продвижения ВС РФ в зоне спецоперации.
На данный момент ВСУ перебрасывают к белорусской границе технику, тяжелую артиллерию и живую силу. В приграничной зоне участились полеты разведывательных беспилотников.
Для этого Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы. Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич говорил, что обстановка на границе с Украиной напряженная. По его словам, в последнее время дроны ВСУ стали часто нарушать воздушное пространство Республики.
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