Главной темой XX праздника «Алые паруса» станет семья: онлайн-трансляция главного выпускного страны

Главной темой XX праздника «Алые паруса» станет семья

28 июня 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Бриг «Россия» станет главным героем «Алых парусов» и пройдет по новой траектории Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Семья станет главной темой юбилейного двадцатого всемирно известного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. На сцене покажут разные семейные истории, сообщает Пятый канал. «Главной темой выпускного в 2024 году станет семья. Причем, в широком смысле этого слова, ведь близкие люди — это и те, с кем проучились 11 лет в школе в одном классе, и те, с кем предстоит трудиться в одном коллективе, а также спортивная команда, с которой вы идете к достижению целей», — пишет Пятый канал. Ведущими второй год подряд будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов откроет праздник приветственной речью и ударом в рынду. Уникальные технологические решения организаторов «Алых парусов» смогут увидеть тысячи выпускников. Дерево высотой с шестиэтажный дом возвышается в виде сцены на Дворцовой площади. Сцена оборудована мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров. Кроме того, благодаря специальным приборам, сканирующим небо в реальном времени и подбирающим такой же оттенок, границы экрана не будет видно и картинка будто раствориться в воздухе. Также зрители смогут смотреть на сцену со всех сторон, потому что она выполнена почти без стен. Хедлайнером вечера выступит МОТ. В праздничном концерте также примут участие такие артисты, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу и балет TODES. После их выступления праздник переместиться в акваторию Невы, где и пройдет водно-пиротехническая часть выпускного. В этом году выпускники увидят трехсотметровую телебашню, выполняющую также роль мачты фрегата. Она будет мерцать и сиять почти шестью тысячами огнями, покажет звездопад и окрасится к цветам российского флага. Однако главным героем выпускного будет бриг «Россия», который пройдет по новой траектории. Он стартует у Летнего сада, пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, а затем развернется. За подсветку на бриге будут отвечать 42 прибора, и 48 расположатся вдоль бортов. Так выпускники смогут увидеть корабль с любой точки и загадать желание. Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». В этом году дата проведения праздника выпала на ночь с 28 на 29 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья станет главной темой юбилейного двадцатого всемирно известного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. На сцене покажут разные семейные истории, сообщает Пятый канал. «Главной темой выпускного в 2024 году станет семья. Причем, в широком смысле этого слова, ведь близкие люди — это и те, с кем проучились 11 лет в школе в одном классе, и те, с кем предстоит трудиться в одном коллективе, а также спортивная команда, с которой вы идете к достижению целей», — пишет Пятый канал. Ведущими второй год подряд будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. По традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов откроет праздник приветственной речью и ударом в рынду. Уникальные технологические решения организаторов «Алых парусов» смогут увидеть тысячи выпускников. Дерево высотой с шестиэтажный дом возвышается в виде сцены на Дворцовой площади. Сцена оборудована мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров. Кроме того, благодаря специальным приборам, сканирующим небо в реальном времени и подбирающим такой же оттенок, границы экрана не будет видно и картинка будто раствориться в воздухе. Также зрители смогут смотреть на сцену со всех сторон, потому что она выполнена почти без стен. Хедлайнером вечера выступит МОТ. В праздничном концерте также примут участие такие артисты, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу и балет TODES. После их выступления праздник переместиться в акваторию Невы, где и пройдет водно-пиротехническая часть выпускного. В этом году выпускники увидят трехсотметровую телебашню, выполняющую также роль мачты фрегата. Она будет мерцать и сиять почти шестью тысячами огнями, покажет звездопад и окрасится к цветам российского флага. Однако главным героем выпускного будет бриг «Россия», который пройдет по новой траектории. Он стартует у Летнего сада, пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, а затем развернется. За подсветку на бриге будут отвечать 42 прибора, и 48 расположатся вдоль бортов. Так выпускники смогут увидеть корабль с любой точки и загадать желание. Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция «Алых парусов». В этом году дата проведения праздника выпала на ночь с 28 на 29 июня.