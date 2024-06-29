29 июня 2024

Россияне простились с погибшими при сходе поезда в Коми

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ЧП состав сошел с рельсов, были повреждены пути
В результате ЧП состав сошел с рельсов, были повреждены пути Фото:

В городе Инта (Республика Коми) прошла церемония прощания с погибшими пассажирами сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщила местная мэрия.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале. Тела погибших были отправлены близким в разные города», — написано в telegram-канале администрации города.

ЧП на жд-путях произошло 26 июня. С рельсов вблизи станции Инта сошли девять вагонов грузового состава. В поезде находились 195 пассажиров и 20 сотрудников РЖД. По последним данным, погибли три человека и пострадали 10, пишет 360.ru. Первой обнаруженной жертвой стал мужчин, его тело спасатели нашли под вагоном, передает «Царьград». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о случившемся.

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В городе Инта (Республика Коми) прошла церемония прощания с погибшими пассажирами сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщила местная мэрия. «Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале. Тела погибших были отправлены близким в разные города», — написано в telegram-канале администрации города. ЧП на жд-путях произошло 26 июня. С рельсов вблизи станции Инта сошли девять вагонов грузового состава. В поезде находились 195 пассажиров и 20 сотрудников РЖД. По последним данным, погибли три человека и пострадали 10, пишет 360.ru. Первой обнаруженной жертвой стал мужчин, его тело спасатели нашли под вагоном, передает «Царьград». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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