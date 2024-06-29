Россияне простились с погибшими при сходе поезда в Коми

В городе Инта (Республика Коми) прошла церемония прощания с погибшими пассажирами сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщила местная мэрия.
«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале. Тела погибших были отправлены близким в разные города», — написано в telegram-канале администрации города.
ЧП на жд-путях произошло 26 июня. С рельсов вблизи станции Инта сошли девять вагонов грузового состава. В поезде находились 195 пассажиров и 20 сотрудников РЖД. По последним данным, погибли три человека и пострадали 10, пишет 360.ru. Первой обнаруженной жертвой стал мужчин, его тело спасатели нашли под вагоном, передает «Царьград». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о случившемся.
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