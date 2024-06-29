29 июня 2024

В Москве сносит деревья из-за сильнейшей бури. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После непогоды деревья перегородили проезды в столице
После непогоды деревья перегородили проезды в столице Фото:

На юге Москвы и в Московской области вечером 29 июня начался сильный ливень. В соцсетях очевидцы рассказывают, что поднялся сильный ветер, который сносит деревья.

«Москву накрыл сильный ливень. Мощный ветер сносит деревья в столице», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Москва 24».

Несмотря на непогоду, днем в столице стояла жара. Дневные температуры превышали 30 градусов тепла, а после начала ливня — опустились до +24.

Метеорологи ранее обещали Москве жаркое начало июля. Могут быть побиты столетние температурные рекорды, передает телеканал 360. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов.

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На юге Москвы и в Московской области вечером 29 июня начался сильный ливень. В соцсетях очевидцы рассказывают, что поднялся сильный ветер, который сносит деревья. «Москву накрыл сильный ливень. Мощный ветер сносит деревья в столице», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Москва 24». Несмотря на непогоду, днем в столице стояла жара. Дневные температуры превышали 30 градусов тепла, а после начала ливня — опустились до +24. Метеорологи ранее обещали Москве жаркое начало июля. Могут быть побиты столетние температурные рекорды, передает телеканал 360. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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