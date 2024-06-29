На юге Москвы и в Московской области вечером 29 июня начался сильный ливень. В соцсетях очевидцы рассказывают, что поднялся сильный ветер, который сносит деревья.
«Москву накрыл сильный ливень. Мощный ветер сносит деревья в столице», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Москва 24».
Несмотря на непогоду, днем в столице стояла жара. Дневные температуры превышали 30 градусов тепла, а после начала ливня — опустились до +24.
Метеорологи ранее обещали Москве жаркое начало июля. Могут быть побиты столетние температурные рекорды, передает телеканал 360. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов.
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