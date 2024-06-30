DPA: Германия увеличила экспорт вооружений на 30%

30 июня 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Большая часть вооружения предназначена для Украины Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия с начала года по 18 июня одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму, которая на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство экономики ФРГ. «В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в материале. Отмечается, что это рекордная сумма. Большая часть экспорта (65%) предназначена для ВСУ. Также оружие будет поставлено Сингапуру — на 1,21 миллиарда евро и Индии — на 153,75 миллиона евро. На четвертом месте по поставкам находится Саудовская Аравия — страна заплатит 132,48 миллиона евро. Депутат бундестага Севим Дагледен раскритиковал Германию. По его словам, увеличение поставок вооружения в кризисные регионы мира — это безответственно. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к союзникам с просьбой поддержать немецкую инициативу по оказанию помощи Украине, передает RT. Ранее он отмечал, что Берлин дошел до предела в военных поставках Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия с начала года по 18 июня одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму, которая на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство экономики ФРГ. «В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в материале. Отмечается, что это рекордная сумма. Большая часть экспорта (65%) предназначена для ВСУ. Также оружие будет поставлено Сингапуру — на 1,21 миллиарда евро и Индии — на 153,75 миллиона евро. На четвертом месте по поставкам находится Саудовская Аравия — страна заплатит 132,48 миллиона евро. Депутат бундестага Севим Дагледен раскритиковал Германию. По его словам, увеличение поставок вооружения в кризисные регионы мира — это безответственно. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к союзникам с просьбой поддержать немецкую инициативу по оказанию помощи Украине, передает RT. Ранее он отмечал, что Берлин дошел до предела в военных поставках Киеву.