DPA: Германия увеличила экспорт вооружений на 30%

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, магазин, всу, рожок,  stock
Большая часть вооружения предназначена для Украины Фото:
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Германия с начала года по 18 июня одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму, которая на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

«В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в материале. Отмечается, что это рекордная сумма. Большая часть экспорта (65%) предназначена для ВСУ.

Также оружие будет поставлено Сингапуру — на 1,21 миллиарда евро и Индии — на 153,75 миллиона евро. На четвертом месте по поставкам находится Саудовская Аравия — страна заплатит 132,48 миллиона евро. Депутат бундестага Севим Дагледен раскритиковал Германию. По его словам, увеличение поставок вооружения в кризисные регионы мира — это безответственно.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к союзникам с просьбой поддержать немецкую инициативу по оказанию помощи Украине, передает RT. Ранее он отмечал, что Берлин дошел до предела в военных поставках Киеву.

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Германия с начала года по 18 июня одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму, которая на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство экономики ФРГ. «В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее 7,48 миллиарда евро (8,01 миллиарда долларов США), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — говорится в материале. Отмечается, что это рекордная сумма. Большая часть экспорта (65%) предназначена для ВСУ. Также оружие будет поставлено Сингапуру — на 1,21 миллиарда евро и Индии — на 153,75 миллиона евро. На четвертом месте по поставкам находится Саудовская Аравия — страна заплатит 132,48 миллиона евро. Депутат бундестага Севим Дагледен раскритиковал Германию. По его словам, увеличение поставок вооружения в кризисные регионы мира — это безответственно. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к союзникам с просьбой поддержать немецкую инициативу по оказанию помощи Украине, передает RT. Ранее он отмечал, что Берлин дошел до предела в военных поставках Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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