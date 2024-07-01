Пермячка отсудила у застройщика 1,1 млн рублей из-за меньшей площади квартиры

02 июля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Квартира оказалась меньше, чем обещал застройщик Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Перми купила квартиру у застройщика ООО «Рубеж» в строящемся доме в Санкт-Петербурге. Но после сдачи дома выяснилось, ее площадь меньше, чем было заявлено в документах. Женщина обратилась в суд и отсудила у девелопера 1,1 млн рублей. «Застройщик передал участнику долевого строительства квартиру меньшей площади, которая не соответствует объекту, описанному в предмете договора. Пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать с ООО „Рубеж“ денежные средства по договору долевого строительства, компенсацию морального вреда, расходов на юридические услуги, уплату госпошлины, неустойку и штраф», — сказано в документе суда Ленинского районного суда города Перми, который есть в распоряжении URA.RU. Уточняется, что при первом обращении пермячки, суд поддержал ее, но обязал застройщика вернуть ей только 618 тысяч рублей по договору долевого участия и компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей. Женщину это не устроило, и она повторно подала иск на девелопера. Суд поддержал все ее требования и заставил застройщика дополнительно оплатить неустойку — 300 тысяч рублей, штраф — 70 тысяч рублей и расходы на адвоката — 30 тысяч рублей. Всего пермячка получила от застройщика 1,1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми купила квартиру у застройщика ООО «Рубеж» в строящемся доме в Санкт-Петербурге. Но после сдачи дома выяснилось, ее площадь меньше, чем было заявлено в документах. Женщина обратилась в суд и отсудила у девелопера 1,1 млн рублей. «Застройщик передал участнику долевого строительства квартиру меньшей площади, которая не соответствует объекту, описанному в предмете договора. Пермячка обратилась в суд, чтобы взыскать с ООО „Рубеж“ денежные средства по договору долевого строительства, компенсацию морального вреда, расходов на юридические услуги, уплату госпошлины, неустойку и штраф», — сказано в документе суда Ленинского районного суда города Перми, который есть в распоряжении URA.RU. Уточняется, что при первом обращении пермячки, суд поддержал ее, но обязал застройщика вернуть ей только 618 тысяч рублей по договору долевого участия и компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей. Женщину это не устроило, и она повторно подала иск на девелопера. Суд поддержал все ее требования и заставил застройщика дополнительно оплатить неустойку — 300 тысяч рублей, штраф — 70 тысяч рублей и расходы на адвоката — 30 тысяч рублей. Всего пермячка получила от застройщика 1,1 млн рублей.