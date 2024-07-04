Путин пригласил эмира Катара в Россию

Путин заявил, что был бы рад видеть эмира Катара в РФ
Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани посетить РФ. Такое предложение российский лидер сделал во время саммита ШОС в Астане.
«Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Владимир Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
В ответ на это Аль Тани принял приглашение. Он также заявил, что российский глава может посетить Катар в удобное время.
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