Путин пригласил эмира Катара в Россию

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что был бы рад видеть эмира Катара в РФ Фото:

Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани посетить РФ. Такое предложение российский лидер сделал во время саммита ШОС в Астане.

«Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Владимир Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

В ответ на это Аль Тани принял приглашение. Он также заявил, что российский глава может посетить Катар в удобное время.

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Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани посетить РФ. Такое предложение российский лидер сделал во время саммита ШОС в Астане. «Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Владимир Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». В ответ на это Аль Тани принял приглашение. Он также заявил, что российский глава может посетить Катар в удобное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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