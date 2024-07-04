Путин пригласил эмира Катара в Россию

04 июля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что был бы рад видеть эмира Катара в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани посетить РФ. Такое предложение российский лидер сделал во время саммита ШОС в Астане. «Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Владимир Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». В ответ на это Аль Тани принял приглашение. Он также заявил, что российский глава может посетить Катар в удобное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пригласил эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани посетить РФ. Такое предложение российский лидер сделал во время саммита ШОС в Астане. «Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал Владимир Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». В ответ на это Аль Тани принял приглашение. Он также заявил, что российский глава может посетить Катар в удобное время.