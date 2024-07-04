В Севастополе отменили показ «Подземелий Чикен Карри» из-за позиции Гудкова по Украине

В Севастопольском кинотеатре отменили показ «Подземелий Чикен Карри» из-за позиции комика Александра Гудкова по Украине. Владельцы кинотеатра незамедлительно отреагировали и отменили запланированный показ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет», — написал в своем официальном telegram-канале Михаил Развожаев, губернатор Севастополя. «После того, как в сети появилась афиша, мне поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию. Люди возмущены, и их эмоции справедливы», — уточнил Развожаев.
В начале этого года сообщалось, что Гудков вернулся в Россию. Представители артиста сообщили, что интерес к его выступлениям снизился. Тем не менее, шоумен готов прибыть на мероприятие и провести его в соответствии со сценарием заказчика, избегая провокационных шуток и импровизаций.
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