В Севастополе отменили показ «Подземелий Чикен Карри» из-за позиции Гудкова по Украине

Показ «Подземелий Чикен Карри» отменили в Севастополе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ранее сообщалось, что Гудкову грозила колония за клип «Я узкий» Фото:

В Севастопольском кинотеатре отменили показ «Подземелий Чикен Карри» из-за позиции комика Александра Гудкова по Украине. Владельцы кинотеатра незамедлительно отреагировали и отменили запланированный показ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет», — написал в своем официальном telegram-канале Михаил Развожаев, губернатор Севастополя. «После того, как в сети появилась афиша, мне поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию. Люди возмущены, и их эмоции справедливы», — уточнил Развожаев.

В начале этого года сообщалось, что Гудков вернулся в Россию. Представители артиста сообщили, что интерес к его выступлениям снизился. Тем не менее, шоумен готов прибыть на мероприятие и провести его в соответствии со сценарием заказчика, избегая провокационных шуток и импровизаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастопольском кинотеатре отменили показ «Подземелий Чикен Карри» из-за позиции комика Александра Гудкова по Украине. Владельцы кинотеатра незамедлительно отреагировали и отменили запланированный показ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Уважаемые севастопольцы, спешу успокоить: показа проекта одиозного КВНщика Александра Гудкова, поддерживающего вооруженные силы врага, в Севастополе не будет», — написал в своем официальном telegram-канале Михаил Развожаев, губернатор Севастополя. «После того, как в сети появилась афиша, мне поступили десятки комментариев с просьбой повлиять на ситуацию. Люди возмущены, и их эмоции справедливы», — уточнил Развожаев. В начале этого года сообщалось, что Гудков вернулся в Россию. Представители артиста сообщили, что интерес к его выступлениям снизился. Тем не менее, шоумен готов прибыть на мероприятие и провести его в соответствии со сценарием заказчика, избегая провокационных шуток и импровизаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...