Эндокринолог назвал неожиданную опасность сахарного диабета

Эндокринные заболевания в семье повышают риск потери беременности на 6%

11 июля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Болезни родственников могут быть связаны с потерей беременности у женщин, говорится в исследовании Фото: Илья Московец © URA.RU Женщины, у которых в семье кто-то страдает или страдал эндокринными заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), риск потери беременности на 6% выше. Об этом заявила эндокринолог Пиа Эгеруп — одна из авторов исследования ученых Университетской больницы Копенгагена (Hvidovre Hospital) в Дании. «Мы полагаем, что механизм, связывающий семейные эндокринные заболевания и потерю беременности, может быть обусловлен общим генетическим фоном, предрасполагающим к обоим состояниям. Один из возможных механизмов может включать высокорисковые антигены человеческих лейкоцитов (HLA), которые определяют способность иммунной системы различать хорошее и плохое», — объясняет Пиа Эгеруп, одна из авторов исследования, передает «Ридус». Также она добавила, что определенные типы таких лейкоцитов (HLA) ассоциируются с несколькими эндокринными и аутоиммунными заболеваниями. Они также могут быть также связаны с потерей беременности. Ранее URA.RU писало, что у женщин с диабетом второго тип риск развития рака матки вдвое выше. Результаты исследования Indian Express подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови. Это происходит потому, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Чтобы избежать болезни женщинам с диабетом, необходимо контролировать вес, питание и физическую активность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщины, у которых в семье кто-то страдает или страдал эндокринными заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), риск потери беременности на 6% выше. Об этом заявила эндокринолог Пиа Эгеруп — одна из авторов исследования ученых Университетской больницы Копенгагена (Hvidovre Hospital) в Дании. «Мы полагаем, что механизм, связывающий семейные эндокринные заболевания и потерю беременности, может быть обусловлен общим генетическим фоном, предрасполагающим к обоим состояниям. Один из возможных механизмов может включать высокорисковые антигены человеческих лейкоцитов (HLA), которые определяют способность иммунной системы различать хорошее и плохое», — объясняет Пиа Эгеруп, одна из авторов исследования, передает «Ридус». Также она добавила, что определенные типы таких лейкоцитов (HLA) ассоциируются с несколькими эндокринными и аутоиммунными заболеваниями. Они также могут быть также связаны с потерей беременности. Ранее URA.RU писало, что у женщин с диабетом второго тип риск развития рака матки вдвое выше. Результаты исследования Indian Express подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови. Это происходит потому, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Чтобы избежать болезни женщинам с диабетом, необходимо контролировать вес, питание и физическую активность.