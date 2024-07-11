11 июля 2024

Эндокринолог назвал неожиданную опасность сахарного диабета

Эндокринные заболевания в семье повышают риск потери беременности на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
Болезни родственников могут быть связаны с потерей беременности у женщин, говорится в исследовании Фото:

Женщины, у которых в семье кто-то страдает или страдал эндокринными заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), риск потери беременности на 6% выше. Об этом заявила эндокринолог Пиа Эгеруп — одна из авторов исследования ученых Университетской больницы Копенгагена (Hvidovre Hospital) в Дании.

«Мы полагаем, что механизм, связывающий семейные эндокринные заболевания и потерю беременности, может быть обусловлен общим генетическим фоном, предрасполагающим к обоим состояниям. Один из возможных механизмов может включать высокорисковые антигены человеческих лейкоцитов (HLA), которые определяют способность иммунной системы различать хорошее и плохое», — объясняет Пиа Эгеруп, одна из авторов исследования, передает «Ридус».

Также она добавила, что определенные типы таких лейкоцитов (HLA) ассоциируются с несколькими эндокринными и аутоиммунными заболеваниями. Они также могут быть также связаны с потерей беременности.

Ранее URA.RU писало, что у женщин с диабетом второго тип риск развития рака матки вдвое выше. Результаты исследования Indian Express подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови. Это происходит потому, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Чтобы избежать болезни женщинам с диабетом, необходимо контролировать вес, питание и физическую активность.

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Женщины, у которых в семье кто-то страдает или страдал эндокринными заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), риск потери беременности на 6% выше. Об этом заявила эндокринолог Пиа Эгеруп — одна из авторов исследования ученых Университетской больницы Копенгагена (Hvidovre Hospital) в Дании. «Мы полагаем, что механизм, связывающий семейные эндокринные заболевания и потерю беременности, может быть обусловлен общим генетическим фоном, предрасполагающим к обоим состояниям. Один из возможных механизмов может включать высокорисковые антигены человеческих лейкоцитов (HLA), которые определяют способность иммунной системы различать хорошее и плохое», — объясняет Пиа Эгеруп, одна из авторов исследования, передает «Ридус». Также она добавила, что определенные типы таких лейкоцитов (HLA) ассоциируются с несколькими эндокринными и аутоиммунными заболеваниями. Они также могут быть также связаны с потерей беременности. Ранее URA.RU писало, что у женщин с диабетом второго тип риск развития рака матки вдвое выше. Результаты исследования Indian Express подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови. Это происходит потому, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Чтобы избежать болезни женщинам с диабетом, необходимо контролировать вес, питание и физическую активность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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