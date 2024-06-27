Врачи заявили о связи диабета и рака матки

ICMR: диабет у женщин увеличивает риск развития рака матки
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины с диабетом имеют больший риск развития рака матки, заявили в ICMR
Женщины с диабетом имеют больший риск развития рака матки, заявили в ICMR Фото:

У женщин с диабетом второго типа вероятность развития рака матки вдвое выше. О такой связи сообщил Индийский совет медицинских исследований ICMR, основываясь на наблюдениях.

«Сахарный диабет значительно увеличивает риск рака эндометрия (слизистый слой, который находится внутри матки — прим. URA.RU). На самом деле, согласно ICMR, у женщин с сахарным диабетом второго типа вероятность развития рака в два раза выше», — передает результаты исследования Indian Express. Таким образом, исследование подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови.

Директор отделения внутренних болезней, доктор Раджив Гупта сообщила, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Для снижения риска развития рака матки, женщинам с диабетом необходимо контролировать вес, питание и физическую активность. Сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки и контроль уровня сахара в крови под контролем врача — ключевые факторы в профилактике рака.

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У женщин с диабетом второго типа вероятность развития рака матки вдвое выше. О такой связи сообщил Индийский совет медицинских исследований ICMR, основываясь на наблюдениях. «Сахарный диабет значительно увеличивает риск рака эндометрия (слизистый слой, который находится внутри матки — прим. URA.RU). На самом деле, согласно ICMR, у женщин с сахарным диабетом второго типа вероятность развития рака в два раза выше», — передает результаты исследования Indian Express. Таким образом, исследование подтвердило, что распространению раковых клеток способствует высокий уровень сахара в крови. Директор отделения внутренних болезней, доктор Раджив Гупта сообщила, что избыточный вес нарушает гормональный баланс и повышает уровень инсулина, что создает благоприятную среду для развития рака. Для снижения риска развития рака матки, женщинам с диабетом необходимо контролировать вес, питание и физическую активность. Сбалансированная диета, регулярные физические нагрузки и контроль уровня сахара в крови под контролем врача — ключевые факторы в профилактике рака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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