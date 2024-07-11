Путин: индексация пенсий планировалась давно

Президент России Владимир Путин поддержал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его справедливым и своевременным. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — заявил Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Путин завершил свою рабочую поездку в Петербург встречей с губернатором города, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, включая индексацию пенсий. Беглов выразил благодарность за принятое решение, которое является значимым для работающих пенсионеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.