11 июля 2024

Путин: индексация пенсий планировалась давно

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Путин назвал справедливым и своевременным проект индексации
Путин назвал справедливым и своевременным проект индексации Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его справедливым и своевременным. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — заявил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Путин завершил свою рабочую поездку в Петербург встречей с губернатором города, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, включая индексацию пенсий. Беглов выразил благодарность за принятое решение, которое является значимым для работающих пенсионеров.

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Президент России Владимир Путин поддержал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его справедливым и своевременным. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. «Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», — заявил Путин, слова которого приводит РИА Новости. Путин завершил свою рабочую поездку в Петербург встречей с губернатором города, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, включая индексацию пенсий. Беглов выразил благодарность за принятое решение, которое является значимым для работающих пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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