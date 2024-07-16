В Ялте разгорелся пожар рядом с отелем «Интурист»

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В Ялте произошел пожар у отеля «Интурист» на площади 1,5 тысячи квадратов Фото:

Рядом с отелем «Ялта-Интурист» разгорелся пожар, его причины неизвестны. На место были отправлены спасатели и бригады пожарных, сообщает Крымское информационное агентство. Спустя время мэр Ялты Янина Павленко заявила о локализации возгорания.

«Лес между пляжной зоной и улицей Дражинского вспыхнул по неизвестным причинам. Огонь распространяется по сухой траве и кустарникам, угрожая лесному массиву», — пишет агентство. На место возгорания были отправлены спасатели МЧС и пожарные. На данный момент пострадавших не обнаружено.

Позже мэр Ялты Янина Павленко написала, что пожар был локализован. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратов. Причины пожара сейчас устанавливаются. По предварительным данным, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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Рядом с отелем «Ялта-Интурист» разгорелся пожар, его причины неизвестны. На место были отправлены спасатели и бригады пожарных, сообщает Крымское информационное агентство. Спустя время мэр Ялты Янина Павленко заявила о локализации возгорания. «Лес между пляжной зоной и улицей Дражинского вспыхнул по неизвестным причинам. Огонь распространяется по сухой траве и кустарникам, угрожая лесному массиву», — пишет агентство. На место возгорания были отправлены спасатели МЧС и пожарные. На данный момент пострадавших не обнаружено. Позже мэр Ялты Янина Павленко написала, что пожар был локализован. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратов. Причины пожара сейчас устанавливаются. По предварительным данным, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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