Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн проголосовал на досрочных выборах главы Курской области. Свой голос он отдал на избирательном участке №86 в Курске.
«Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость, за то, чтобы эта богатая культура, история, духовность, которая есть здесь, была воспринята, максимально развивалась. Я голосую за то, чтобы каждый житель нашего региона, каждый курянин чувствовал на себе защиту, заботу государства, имел все возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достойно, комфортно жить», — заявил депутат журналистам после голосования. Он также заявил, что рассчитывает на то, что в регионе наконец наступят безопасность и спокойствие.
В Курской области досрочное голосование на выборах губернатора проводилось с 9 по 11 сентября, тогда как основные избирательные дни назначены на период с 12 по 14 сентября. На территории региона для проведения голосования организованы 756 постоянных избирательных участков, а также функционируют 18 временных пунктов, расположенных в пунктах временного размещения населения.
Пост главы региона оспаривают четыре претендента. От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» баллотируется депутат Курской областной Думы Геннадий Баев. Кандидатом от КПРФ выступает также депутат областного парламента Алексей Бобовников. ЛДПР представляет депутат Курской облдумы Алексей Томанов. «Единую Россию» на выборах представляет временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
