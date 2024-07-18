Shot: в Дагестане ликвидировали ОПГ под руководством помощника судьи

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В Дагестане накрыли ОПГ, возглавляемую помощником районного судьи Фото:

В Дагестане правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, возглавляемой помощником судьи Кизилюртовского районного суда. Группа обвиняется в мошенничестве, связанном со страховыми выплатами на общую сумму 35 миллионов рублей.

«В Дагестане накрыли ОПГ, которую возглавлял помощник районного судьи. Члены банды развели страховые на 35 млн через автоподставы», — пишет telegram-канал Shot.

43-летний Магомед Хабибулаев, занимавший должность помощника судьи, по данным следствия, организовал ОПГ, в которую входили также гендиректор местного Центра судебной экспертизы Рамазан Ибрагимов и двое безработных — Зухра и Назир. С 2018 по 2023 годы они инсценировали ряд ДТП, чтобы незаконно получить страховые выплаты.

По факту мошенничества и организации преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Хабибулаеву, использовавшему свое служебное положение, грозит до 15 лет лишения свободы, а его соучастникам — до десяти лет. В настоящий момент экс-помощник судьи и гендиректор экспертного центра находятся в СИЗО, один из членов группы — под домашним арестом, а другой объявлен в федеральный розыск.

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В Дагестане правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, возглавляемой помощником судьи Кизилюртовского районного суда. Группа обвиняется в мошенничестве, связанном со страховыми выплатами на общую сумму 35 миллионов рублей. «В Дагестане накрыли ОПГ, которую возглавлял помощник районного судьи. Члены банды развели страховые на 35 млн через автоподставы», — пишет telegram-канал Shot. 43-летний Магомед Хабибулаев, занимавший должность помощника судьи, по данным следствия, организовал ОПГ, в которую входили также гендиректор местного Центра судебной экспертизы Рамазан Ибрагимов и двое безработных — Зухра и Назир. С 2018 по 2023 годы они инсценировали ряд ДТП, чтобы незаконно получить страховые выплаты. По факту мошенничества и организации преступного сообщества возбуждены уголовные дела. Хабибулаеву, использовавшему свое служебное положение, грозит до 15 лет лишения свободы, а его соучастникам — до десяти лет. В настоящий момент экс-помощник судьи и гендиректор экспертного центра находятся в СИЗО, один из членов группы — под домашним арестом, а другой объявлен в федеральный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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