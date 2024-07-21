ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч военных: карта СВО на 21 июля

Координатор подполья Лебедев: потери ВСУ в Крынках — более пяти тысяч военных

21 июля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

ВСУ в Крынках потеряли более пяти тысяч военных, заявил координатор подполья Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Крынках более пяти тысяч человек. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев. ВС РФ также продолжают спасать мирных жителей Красногоровки. Российские войска отвлекают внимание солдат ВСУ, выводя гражданских из населенного пункта и доставая их из-под завалов. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Условные обозначения инфографика URA.RU ВСУ потеряли более пяти тысяч человек в Крынках Украинские войска потеряли в Крынках более пяти тысяч человек. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинским боевикам не хватает подвалов, чтобы прятать трупы. Спасение жителей Красногоровки Военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью В ходе эвакуации в зоне специальной военной операции (СВО) российские военные отвлекли внимание ВСУ, чтобы спасти семью из Красногоровки. По словам Минобороны РФ, во время операции, проведенной 5-й отдельной мотострелковой бригадой, дом жительницы Марии подвергся обстрелу, но благодаря действиям российских солдат семья была спасена. Штурмовики спасли гражданских из-под завалов Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады спасли жителей Красногоровки, которые оказались под завалами трехэтажного дома после обстрелов со стороны ВСУ. Согласно видео, которое предоставило Минобороны РФ, ВСУ при цельно били по мирным жителям. По словам мирной жительницы, гражданские были вынуждены перейти в подвал трехэтажного дома и продолжали там проживать до прихода ВС РФ. Весь подъезд дома рухнул 7 июля, засыпав находящихся в подвале. Пленение украинских военных Военные Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки, где были взяты в плен военнослужащие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно записи ведомства, позиции украинских солдат располагались внутри многоэтажек. Завершение освобождения Красногоровки Заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» сообщил о приближении завершения операции по освобождению населенного пункта. По его словам, сложность операции заключается в высокой плотности мирного населения и отсутствии гуманитарного коридора со стороны ВСУ. Отражение атак БПЛА ВСУ Пресечены попытки ВСУ осуществить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с помощью беспилотников (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. За ночь на 21 июля дежурные средства ПВО России уничтожили три БПЛА над Белгородской областью и пять в акватории Черного моря. Повреждения в Сумской области В Сумской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Сообщение об этом появилось в telegram-канале областной военной администрации. На месте работают экстренные службы, подробности о поврежденных объектах не уточняются. Официальных комментариев со стороны Минобороны РФ также нет. Воздушная тревога на Украине В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена почти одновременно в нескольких регионах: в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ротация ВСУ в Харьковской области Артиллеристы группировки войск «Север» успешно сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал командир орудия Даниил, подчеркнув эффективность работы нескольких орудий калибра 130 миллиметров и важность непрерывной круглосуточной боевой работы артиллерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Крынках более пяти тысяч человек. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев. ВС РФ также продолжают спасать мирных жителей Красногоровки. Российские войска отвлекают внимание солдат ВСУ, выводя гражданских из населенного пункта и доставая их из-под завалов. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по территории РФ — в материале URA.RU. Украинские войска потеряли в Крынках более пяти тысяч человек. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинским боевикам не хватает подвалов, чтобы прятать трупы. В ходе эвакуации в зоне специальной военной операции (СВО) российские военные отвлекли внимание ВСУ, чтобы спасти семью из Красногоровки. По словам Минобороны РФ, во время операции, проведенной 5-й отдельной мотострелковой бригадой, дом жительницы Марии подвергся обстрелу, но благодаря действиям российских солдат семья была спасена. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады спасли жителей Красногоровки, которые оказались под завалами трехэтажного дома после обстрелов со стороны ВСУ. Согласно видео, которое предоставило Минобороны РФ, ВСУ при цельно били по мирным жителям. По словам мирной жительницы, гражданские были вынуждены перейти в подвал трехэтажного дома и продолжали там проживать до прихода ВС РФ. Весь подъезд дома рухнул 7 июля, засыпав находящихся в подвале. Военные Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки, где были взяты в плен военнослужащие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно записи ведомства, позиции украинских солдат располагались внутри многоэтажек. Заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» сообщил о приближении завершения операции по освобождению населенного пункта. По его словам, сложность операции заключается в высокой плотности мирного населения и отсутствии гуманитарного коридора со стороны ВСУ. Пресечены попытки ВСУ осуществить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с помощью беспилотников (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. За ночь на 21 июля дежурные средства ПВО России уничтожили три БПЛА над Белгородской областью и пять в акватории Черного моря. В Сумской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Сообщение об этом появилось в telegram-канале областной военной администрации. На месте работают экстренные службы, подробности о поврежденных объектах не уточняются. Официальных комментариев со стороны Минобороны РФ также нет. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена почти одновременно в нескольких регионах: в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Артиллеристы группировки войск «Север» успешно сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал командир орудия Даниил, подчеркнув эффективность работы нескольких орудий калибра 130 миллиметров и важность непрерывной круглосуточной боевой работы артиллерии.