Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке

При проведении эвакуации в зоне СВО российские военные отвлекли внимание бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя, чтобы спасти семью, проживающую в частном секторе Красногоровки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовали военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады.
«Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел», — поделилась эвакуированная жительница Красногоровки Мария. Ее слова приводит РИА Новости.
Во время операции дом гражданки подвергся обстрелу со стороны ВСУ, однако российские военные смогли безопасно вывести семью, приняв огонь на себя. Семья была вынуждена бежать через разрушенные улицы частного сектора, пока не достигли района, контролируемого подразделениями ВС России.
Российские войска продолжают наступать в Красногоровке. ВСУ оказывают сопротивление, но отмечается прогресс российских войск в населенном пункте.
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