Захватчика ростовского СИЗО приговорили к 20 годам колонии

Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове, Малик Гандалоев, приговорен к 20 годам колонии. Об этом стало известно из судебного процесса.
«Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, захватившего заложников в ростовском СИЗО», — сообщил из зала суда корреспондент ТАСС. Гандалоев приговорен по ранее возбужденному делу об участии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и в изготовлении и хранении взрывчатки.
Ранее стало известно, что Гандалоев вместе со своим братом и знакомым с февраля по март изготавливали СВУ и взрывчатку. Они планировали воспользоваться этими средствами в будущем по указаниям руководства ИГ.
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