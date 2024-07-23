Захватчика ростовского СИЗО приговорили к 20 годам колонии

23 июля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Захвативший ростовское СИЗО Малик Гандалоев приговорен к 20 годам колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове, Малик Гандалоев, приговорен к 20 годам колонии. Об этом стало известно из судебного процесса. «Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, захватившего заложников в ростовском СИЗО», — сообщил из зала суда корреспондент ТАСС. Гандалоев приговорен по ранее возбужденному делу об участии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и в изготовлении и хранении взрывчатки. Ранее стало известно, что Гандалоев вместе со своим братом и знакомым с февраля по март изготавливали СВУ и взрывчатку. Они планировали воспользоваться этими средствами в будущем по указаниям руководства ИГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове, Малик Гандалоев, приговорен к 20 годам колонии. Об этом стало известно из судебного процесса. «Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, захватившего заложников в ростовском СИЗО», — сообщил из зала суда корреспондент ТАСС. Гандалоев приговорен по ранее возбужденному делу об участии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и в изготовлении и хранении взрывчатки. Ранее стало известно, что Гандалоев вместе со своим братом и знакомым с февраля по март изготавливали СВУ и взрывчатку. Они планировали воспользоваться этими средствами в будущем по указаниям руководства ИГ.