Захватчика ростовского СИЗО приговорили к 20 годам колонии

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Захвативший ростовское СИЗО Малик Гандалоев приговорен к 20 годам колонии Фото:

Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове, Малик Гандалоев, приговорен к 20 годам колонии. Об этом стало известно из судебного процесса.

«Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, захватившего заложников в ростовском СИЗО», — сообщил из зала суда корреспондент ТАСС. Гандалоев приговорен по ранее возбужденному делу об участии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и в изготовлении и хранении взрывчатки.

Ранее стало известно, что Гандалоев вместе со своим братом и знакомым с февраля по март изготавливали СВУ и взрывчатку. Они планировали воспользоваться этими средствами в будущем по указаниям руководства ИГ.

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Один из террористов, захвативших заложников в СИЗО в Ростове, Малик Гандалоев, приговорен к 20 годам колонии. Об этом стало известно из судебного процесса. «Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, захватившего заложников в ростовском СИЗО», — сообщил из зала суда корреспондент ТАСС. Гандалоев приговорен по ранее возбужденному делу об участии в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и в изготовлении и хранении взрывчатки. Ранее стало известно, что Гандалоев вместе со своим братом и знакомым с февраля по март изготавливали СВУ и взрывчатку. Они планировали воспользоваться этими средствами в будущем по указаниям руководства ИГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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