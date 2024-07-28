Лавров предупредил об опасности появления ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия в Юго-Восточной Азии Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу возможного размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии. Он считает, что это может увеличить риски для безопасности региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию.

«В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, а рисков станет больше», — сказал Сергей Лавров журналистам, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие действия США называют совместными ядерными миссиями, где неядерные страны могут тренировать своих военных.

Сергей Лавров прибыл в Малайзию 27 июля. Он провел переговоры с главой МИД страны Мохамадом Хасаном. Лавров также напомнил Хасану о его приглашении посетить Россию, которое обсуждалось накануне, передает деловое издание «Взгляд».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу возможного размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии. Он считает, что это может увеличить риски для безопасности региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию. «В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, а рисков станет больше», — сказал Сергей Лавров журналистам, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие действия США называют совместными ядерными миссиями, где неядерные страны могут тренировать своих военных. Сергей Лавров прибыл в Малайзию 27 июля. Он провел переговоры с главой МИД страны Мохамадом Хасаном. Лавров также напомнил Хасану о его приглашении посетить Россию, которое обсуждалось накануне, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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