Лавров предупредил об опасности появления ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

28 июля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия в Юго-Восточной Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу возможного размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии. Он считает, что это может увеличить риски для безопасности региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию. «В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, а рисков станет больше», — сказал Сергей Лавров журналистам, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие действия США называют совместными ядерными миссиями, где неядерные страны могут тренировать своих военных. Сергей Лавров прибыл в Малайзию 27 июля. Он провел переговоры с главой МИД страны Мохамадом Хасаном. Лавров также напомнил Хасану о его приглашении посетить Россию, которое обсуждалось накануне, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу возможного размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии. Он считает, что это может увеличить риски для безопасности региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию. «В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, а рисков станет больше», — сказал Сергей Лавров журналистам, его слова передает ТАСС. Он добавил, что такие действия США называют совместными ядерными миссиями, где неядерные страны могут тренировать своих военных. Сергей Лавров прибыл в Малайзию 27 июля. Он провел переговоры с главой МИД страны Мохамадом Хасаном. Лавров также напомнил Хасану о его приглашении посетить Россию, которое обсуждалось накануне, передает деловое издание «Взгляд».