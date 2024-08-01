В ЦДУМ опровергли обращение Верховного муфтия к главам мусульманских республик

В telegram-каналах распространилось обращение председателя Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), Верховного муфтия Талгата Таджуддина к главам мусульманских республик. Однако в ЦДУМ в разговоре с корреспондентом URA.RU назвали этот документ фейком. Также информацию опроверг сам Талгат Таджуддин. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации.
«Если бы этот документ был официально подписан, то он был бы у нас на сайте, верно? <...> Конечно, это фейк», — заявили в Центральном духовном управлении мусульман России.
Талгат Таджуддин в своем telegram-канале также разоблачил поддельный документ: «Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама».
Ранее в различных telegram-каналах набрало популярность фото, на котором изображен документ с якобы обращением Таджуддина к главам мусульманских республик с его подписью. В нем рассказывается о том, что мусульмане будто бы сталкиваются с агрессией.
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