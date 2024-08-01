В ЦДУМ опровергли обращение Верховного муфтия к главам мусульманских республик

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В Центральном духовном управлении мусульман России назвали фейком документ с обращением Талгата Таджуддина
В Центральном духовном управлении мусульман России назвали фейком документ с обращением Талгата Таджуддина Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В telegram-каналах распространилось обращение председателя Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), Верховного муфтия Талгата Таджуддина к главам мусульманских республик. Однако в ЦДУМ в разговоре с корреспондентом URA.RU назвали этот документ фейком. Также информацию опроверг сам Талгат Таджуддин. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации.

«Если бы этот документ был официально подписан, то он был бы у нас на сайте, верно? <...> Конечно, это фейк», — заявили в Центральном духовном управлении мусульман России.

Талгат Таджуддин в своем telegram-канале также разоблачил поддельный документ: «Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама».

Ранее в различных telegram-каналах набрало популярность фото, на котором изображен документ с якобы обращением Таджуддина к главам мусульманских республик с его подписью. В нем рассказывается о том, что мусульмане будто бы сталкиваются с агрессией. 

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В telegram-каналах распространилось обращение председателя Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), Верховного муфтия Талгата Таджуддина к главам мусульманских республик. Однако в ЦДУМ в разговоре с корреспондентом URA.RU назвали этот документ фейком. Также информацию опроверг сам Талгат Таджуддин. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению недостоверной информации. «Если бы этот документ был официально подписан, то он был бы у нас на сайте, верно? <...> Конечно, это фейк», — заявили в Центральном духовном управлении мусульман России. Талгат Таджуддин в своем telegram-канале также разоблачил поддельный документ: «Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама». Ранее в различных telegram-каналах набрало популярность фото, на котором изображен документ с якобы обращением Таджуддина к главам мусульманских республик с его подписью. В нем рассказывается о том, что мусульмане будто бы сталкиваются с агрессией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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