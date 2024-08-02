В крупном уральском вузе сменился ректор

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Клипарт. Екатеринбург, уггу, горный университет
Им стал Глеб Батрак Фото:

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) объявили о смене ректора. Им стал Глеб Батрак. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УГГУ. Его назначили исполняющим обязанности ректора по приказу министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

«Университет — это не только образовательный центр. Это узел, где будут пересекаться интересы важных отраслевых, финансовых, культурных пластов», — подчеркнул Батрак в своем обращении к коллективу. Он также напомнил о необходимости подготовки квалифицированных инженеров для горной отрасли и акцентировал внимание на развитии цифровизации в этой сфере.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев во время выступления перед коллективом поздравил УГГУ с 110-летием, отметив вклад университета в подготовку специалистов для горной отрасли и его участие в программе «Приоритет 2030». Алексей Душин, руководивший УГГУ последние семь лет, поблагодарил министерство за поддержку.

Батрак — специалист в области гидрогеоэкологии. В 1996 году окончил Московскую государственную геологоразведочную академию им. Серго Орджоникидзе, в 1999 году — аспирантуру в Институте геоэкологии им. Евгения Сергеева РАН.

Ректором назначен Глеб Батрак
Ректором назначен Глеб Батрак

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В Уральском государственном горном университете (УГГУ) объявили о смене ректора. Им стал Глеб Батрак. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УГГУ. Его назначили исполняющим обязанности ректора по приказу министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. «Университет — это не только образовательный центр. Это узел, где будут пересекаться интересы важных отраслевых, финансовых, культурных пластов», — подчеркнул Батрак в своем обращении к коллективу. Он также напомнил о необходимости подготовки квалифицированных инженеров для горной отрасли и акцентировал внимание на развитии цифровизации в этой сфере. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев во время выступления перед коллективом поздравил УГГУ с 110-летием, отметив вклад университета в подготовку специалистов для горной отрасли и его участие в программе «Приоритет 2030». Алексей Душин, руководивший УГГУ последние семь лет, поблагодарил министерство за поддержку. Батрак — специалист в области гидрогеоэкологии. В 1996 году окончил Московскую государственную геологоразведочную академию им. Серго Орджоникидзе, в 1999 году — аспирантуру в Институте геоэкологии им. Евгения Сергеева РАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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