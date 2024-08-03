Подозреваемый в хищениях полковник попросился на фронт СВО

03 августа 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пешков был арестован по подозрению в крупных хищениях при поставках продовольствия для участников СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии, полковник Дмитрий Пешков, обвиненный в крупных хищениях, пытаясь избежать наказания, просился участвовать в спецоперации на Украине. Однако ему отказали. Об этом написал адвокат Петр Борщев. «Офицер, участник СВО. Он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — сказал Петр Борщев. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что Пешков был согласен на любую должность в зоне спецоперации, лишь бы ему дали оружие в руки и окоп. Дмитрий Пешков был арестован по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов спецоперации. При этом, по словам адвоката, вину тот не признал. Отмечается, что расследование было начато еще полгода назад, однако дело возбудили только недавно. Сам Пешков был арестован 2 августа. Следствие продлено до 7 октября, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замкомандира по тылу 144-й мотострелковой дивизии, полковник Дмитрий Пешков, обвиненный в крупных хищениях, пытаясь избежать наказания, просился участвовать в спецоперации на Украине. Однако ему отказали. Об этом написал адвокат Петр Борщев. «Офицер, участник СВО. Он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — сказал Петр Борщев. Его слова передает ТАСС. Он также добавил, что Пешков был согласен на любую должность в зоне спецоперации, лишь бы ему дали оружие в руки и окоп. Дмитрий Пешков был арестован по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов спецоперации. При этом, по словам адвоката, вину тот не признал. Отмечается, что расследование было начато еще полгода назад, однако дело возбудили только недавно. Сам Пешков был арестован 2 августа. Следствие продлено до 7 октября, передает RT.