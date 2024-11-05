Политолог оценила возможность отмены санкций при новом президенте США

Штаты хотят замедлить рост российской экономики и не намерены отменять санкции вне зависимости от победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа или кандидата от демократов Камалы Харрис. Такое мнение в интервью URA.RU высказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.
«Полной отмены санкций ждать не приходится. Учитывая их беспрецедентный объем, даже если когда-то США захотят их отменить, это будет очень длительный процесс», — заявила американист.
По ее словам, США могут начать снимать санкции в обмен на какие-то действия с российской стороны, подобную практику Вашингтон использует в отношении Ирана, но даже такой вариант маловероятен в настоящий момент. Штаты всегда будут заинтересованы в санкциях против России из-за желания американцев сдерживать всех конкурентов на международной арене, добавила собеседник URA.RU.
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