Политолог оценила возможность отмены санкций при новом президенте США

Политолог Богуславская: США не станут полностью отменять санкции против России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США не отменят все антироссийские санкции, заявила политолог-американист Юлия Богуславская
США не отменят все антироссийские санкции, заявила политолог-американист Юлия Богуславская Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Штаты хотят замедлить рост российской экономики и не намерены отменять санкции вне зависимости от победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа или кандидата от демократов Камалы Харрис. Такое мнение в интервью URA.RU высказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Полной отмены санкций ждать не приходится. Учитывая их беспрецедентный объем, даже если когда-то США захотят их отменить, это будет очень длительный процесс», — заявила американист.

По ее словам, США могут начать снимать санкции в обмен на какие-то действия с российской стороны, подобную практику Вашингтон использует в отношении Ирана, но даже такой вариант маловероятен в настоящий момент. Штаты всегда будут заинтересованы в санкциях против России из-за желания американцев сдерживать всех конкурентов на международной арене, добавила собеседник URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штаты хотят замедлить рост российской экономики и не намерены отменять санкции вне зависимости от победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа или кандидата от демократов Камалы Харрис. Такое мнение в интервью URA.RU высказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. «Полной отмены санкций ждать не приходится. Учитывая их беспрецедентный объем, даже если когда-то США захотят их отменить, это будет очень длительный процесс», — заявила американист. По ее словам, США могут начать снимать санкции в обмен на какие-то действия с российской стороны, подобную практику Вашингтон использует в отношении Ирана, но даже такой вариант маловероятен в настоящий момент. Штаты всегда будут заинтересованы в санкциях против России из-за желания американцев сдерживать всех конкурентов на международной арене, добавила собеседник URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...