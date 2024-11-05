Стало известно, кто займет место будущего главы Коми

Пост главы республики Коми займет бывший губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Он сменит Владимира Уйбу, который 5 ноября заявил об отставке.
«Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы», — передает «Коммерсант». Известно, что Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем и монтажником. После переезда в Коми занялся частным бизнесом, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн».
В 2019 году Ростислав Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре следующего года он избрался на первый срок.
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