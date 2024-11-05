Стало известно, кто займет место будущего главы Коми

«Коммерсант»: республику Коми возглавит экс-глава ЕАО Ростислав Гольдштейн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростислав Гольдштейн (посередине) занимал пост главы ЕАО с 2020 года
Ростислав Гольдштейн (посередине) занимал пост главы ЕАО с 2020 года Фото:

Пост главы республики Коми займет бывший губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Он сменит Владимира Уйбу, который 5 ноября заявил об отставке.

«Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы», — передает «Коммерсант». Известно, что Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем и монтажником. После переезда в Коми занялся частным бизнесом, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн».

В 2019 году Ростислав Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре следующего года он избрался на первый срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пост главы республики Коми займет бывший губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Он сменит Владимира Уйбу, который 5 ноября заявил об отставке. «Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн возглавит Коми после ухода в отставку Владимира Уйбы», — передает «Коммерсант». Известно, что Гольдштейну 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем и монтажником. После переезда в Коми занялся частным бизнесом, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2019 году Ростислав Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре следующего года он избрался на первый срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...