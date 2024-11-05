Политолог: у Путина уже налажен контакт с одним из кандидатов на пост президента США

Российский лидер Владимир Путин наладил контакт с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом еще в прошлый президентский срок последнего. Об этом в интервью URA.RU сказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.
«С Трампом контакт уже налажен еще в его прошлый президентский срок, когда между ним и Путиным состоялся ряд встреч. По их итогам Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом России», — отметила американист.
По мнению Богуславской, в идеологической плоскости Путину ближе Трамп, придерживающийся консервативных взглядов, чем кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис. Политолог подчеркнула, что должность вице-президента США не позволила Харрис в полной мере раскрыться как политику, поэтому российской публике, как и американской, не так много о ней известно.
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