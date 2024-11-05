Политолог: у Путина уже налажен контакт с одним из кандидатов на пост президента США

Политолог-американист Богуславская: контакт между Путиным и Трампом уже налажен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и кандидат от республиканцев Дональд Трамп имели возможность пообщаться
Президент России Владимир Путин и кандидат от республиканцев Дональд Трамп имели возможность пообщаться Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Российский лидер Владимир Путин наладил контакт с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом еще в прошлый президентский срок последнего. Об этом в интервью URA.RU сказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«С Трампом контакт уже налажен еще в его прошлый президентский срок, когда между ним и Путиным состоялся ряд встреч. По их итогам Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом России», — отметила американист.

По мнению Богуславской, в идеологической плоскости Путину ближе Трамп, придерживающийся консервативных взглядов, чем кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис. Политолог подчеркнула, что должность вице-президента США не позволила Харрис в полной мере раскрыться как политику, поэтому российской публике, как и американской, не так много о ней известно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский лидер Владимир Путин наладил контакт с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом еще в прошлый президентский срок последнего. Об этом в интервью URA.RU сказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. «С Трампом контакт уже налажен еще в его прошлый президентский срок, когда между ним и Путиным состоялся ряд встреч. По их итогам Трамп давал весьма высокие оценки своему общению с президентом России», — отметила американист. По мнению Богуславской, в идеологической плоскости Путину ближе Трамп, придерживающийся консервативных взглядов, чем кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис. Политолог подчеркнула, что должность вице-президента США не позволила Харрис в полной мере раскрыться как политику, поэтому российской публике, как и американской, не так много о ней известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...