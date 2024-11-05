Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомменитровал выборы в США. По его словам, для России не принципиально, кто победит на голосовании и станет президентом США.
«Никакой принципиальности нет», — заявил Песков. Его слова приводит telegram-канал Shot.
Ранее в рамках конференц-колла с журналистами Песков воздержался от комментариев по поводу процесса президентских выборов в Штатах. Он сообщил, что на текущий момент отсутствует достаточное количество информации для обсуждения данного процесса.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Кандидатами на пост от республиканцев является Дональд Трамп, от демократов — Камала Харрис. Отмечается, что преждевременно свои голоса отдали почти 77 млн американцев. Российский лидер Владимир Путин заявлял ранее, что страна готова работать с любым победителем.
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