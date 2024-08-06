К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

06 августа 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Имущество из шести банковских ячеек было приобщено к делу Булгакова о коррупции, сообщает источник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Содержимое шести ячеек в банке одного из фигурантов было приобщено к делу экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей некоторых компаний. Они обвиняются в поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в ВС РФ. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что речь идет о шести банковских ячейках. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России сообщили об аресте Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя для этого свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Дмитрий Булгаков с момента своего задержания сотрудничал со следствием. Она дает показания по уголовному делу в попытках доказать непричастность к инкриминируемым ему преступлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Содержимое шести ячеек в банке одного из фигурантов было приобщено к делу экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей некоторых компаний. Они обвиняются в поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в ВС РФ. «Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что речь идет о шести банковских ячейках. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России сообщили об аресте Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя для этого свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Дмитрий Булгаков с момента своего задержания сотрудничал со следствием. Она дает показания по уголовному делу в попытках доказать непричастность к инкриминируемым ему преступлениям.