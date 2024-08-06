К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Имущество из шести банковских ячеек было приобщено к делу Булгакова о коррупции, сообщает источник Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Содержимое шести ячеек в банке одного из фигурантов было приобщено к делу экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей некоторых компаний. Они обвиняются в поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в ВС РФ.

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Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что речь идет о шести банковских ячейках.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России сообщили об аресте Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя для этого свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован.

Дмитрий Булгаков с момента своего задержания сотрудничал со следствием. Она дает показания по уголовному делу в попытках доказать непричастность к инкриминируемым ему преступлениям.

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Содержимое шести ячеек в банке одного из фигурантов было приобщено к делу экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей некоторых компаний. Они обвиняются в поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в ВС РФ. «Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что речь идет о шести банковских ячейках. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России сообщили об аресте Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя для этого свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован. Дмитрий Булгаков с момента своего задержания сотрудничал со следствием. Она дает показания по уголовному делу в попытках доказать непричастность к инкриминируемым ему преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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