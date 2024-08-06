К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Содержимое шести ячеек в банке одного из фигурантов было приобщено к делу экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и руководителей некоторых компаний. Они обвиняются в поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в ВС РФ.
«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что речь идет о шести банковских ячейках.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России сообщили об аресте Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя для этого свое служебное положение. В связи с этим СК возбудил уголовное дело против руководства комбината, который позже был арестован.
Дмитрий Булгаков с момента своего задержания сотрудничал со следствием. Она дает показания по уголовному делу в попытках доказать непричастность к инкриминируемым ему преступлениям.
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