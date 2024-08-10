10 августа 2024

На Санкт-Петербург обрушился ураган

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Разное. Курган , дорожное ограждение, сломанное ограждение
Повреждены дорожные ограждения и элементы строений Фото:

Сильный ветер и дождь принесли разрушения в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Издание «Фонтанка» сообщило о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и сорванных кровлях зданий.

«В результате непогоды несколько автомобилей были повреждены, некоторые из них перевернулись от порывов ветра. Повреждены дорожные ограждения и элементы строений», — передает «Фонтанка». Циклон «Отилия» оказал мощное воздействие на регион, вызвав затопление улиц в Санкт-Петербурге и нарушение работы общественного транспорта.

По сообщениям «Фонтанки», ливневая канализация не справляется с объемом осадков, из-за чего часть фонтанов в городе остановила свою работу. Ветер также стал причиной временного закрытия одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» и опрокидывания грузовика на проспекте Большевиков.

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Сильный ветер и дождь принесли разрушения в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Издание «Фонтанка» сообщило о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и сорванных кровлях зданий. «В результате непогоды несколько автомобилей были повреждены, некоторые из них перевернулись от порывов ветра. Повреждены дорожные ограждения и элементы строений», — передает «Фонтанка». Циклон «Отилия» оказал мощное воздействие на регион, вызвав затопление улиц в Санкт-Петербурге и нарушение работы общественного транспорта. По сообщениям «Фонтанки», ливневая канализация не справляется с объемом осадков, из-за чего часть фонтанов в городе остановила свою работу. Ветер также стал причиной временного закрытия одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» и опрокидывания грузовика на проспекте Большевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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