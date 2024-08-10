На Санкт-Петербург обрушился ураган

Сильный ветер и дождь принесли разрушения в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Издание «Фонтанка» сообщило о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и сорванных кровлях зданий.
«В результате непогоды несколько автомобилей были повреждены, некоторые из них перевернулись от порывов ветра. Повреждены дорожные ограждения и элементы строений», — передает «Фонтанка». Циклон «Отилия» оказал мощное воздействие на регион, вызвав затопление улиц в Санкт-Петербурге и нарушение работы общественного транспорта.
По сообщениям «Фонтанки», ливневая канализация не справляется с объемом осадков, из-за чего часть фонтанов в городе остановила свою работу. Ветер также стал причиной временного закрытия одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» и опрокидывания грузовика на проспекте Большевиков.
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