На Санкт-Петербург обрушился ураган

10 августа 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Повреждены дорожные ограждения и элементы строений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сильный ветер и дождь принесли разрушения в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Издание «Фонтанка» сообщило о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и сорванных кровлях зданий. «В результате непогоды несколько автомобилей были повреждены, некоторые из них перевернулись от порывов ветра. Повреждены дорожные ограждения и элементы строений», — передает «Фонтанка». Циклон «Отилия» оказал мощное воздействие на регион, вызвав затопление улиц в Санкт-Петербурге и нарушение работы общественного транспорта. По сообщениям «Фонтанки», ливневая канализация не справляется с объемом осадков, из-за чего часть фонтанов в городе остановила свою работу. Ветер также стал причиной временного закрытия одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» и опрокидывания грузовика на проспекте Большевиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильный ветер и дождь принесли разрушения в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Издание «Фонтанка» сообщило о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и сорванных кровлях зданий. «В результате непогоды несколько автомобилей были повреждены, некоторые из них перевернулись от порывов ветра. Повреждены дорожные ограждения и элементы строений», — передает «Фонтанка». Циклон «Отилия» оказал мощное воздействие на регион, вызвав затопление улиц в Санкт-Петербурге и нарушение работы общественного транспорта. По сообщениям «Фонтанки», ливневая канализация не справляется с объемом осадков, из-за чего часть фонтанов в городе остановила свою работу. Ветер также стал причиной временного закрытия одного из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» и опрокидывания грузовика на проспекте Большевиков.