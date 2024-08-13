Пленные солдаты ВСУ рассказали новые подробности о нападении на Курскую область

Пленные солдаты ВСУ заявили, что в Курской области их быстро захватили
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Захваченные в плен в Курской области украинцы подтвердили, что находятся в РФ второй день
Захваченные в плен в Курской области украинцы подтвердили, что находятся в РФ второй день Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные, захваченные в плен в Курской области, заявили на допросе, что находились на территории российского региона около суток перед тем, как их взяли в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения», — приводит слова представителя силовых структур РИА Новости. Он добавил, что всего в захваченной группе было семь человек.

На видео, которое попало в распоряжение агентства, пленные украинские военные называют свои имена и подтверждают, что находятся на территории России второй день. Они также сообщают, что к ним хорошо относятся и обеспечивают необходимым.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В Министерстве обороны России заявили, что Украина уже потеряла более 1,6 тысячи военнослужащих, передает RT.  Президент Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны РФ вытеснение ВСУ с территории России, сообщает «Национальная служба новостей». 

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Украинские военные, захваченные в плен в Курской области, заявили на допросе, что находились на территории российского региона около суток перед тем, как их взяли в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения», — приводит слова представителя силовых структур РИА Новости. Он добавил, что всего в захваченной группе было семь человек. На видео, которое попало в распоряжение агентства, пленные украинские военные называют свои имена и подтверждают, что находятся на территории России второй день. Они также сообщают, что к ним хорошо относятся и обеспечивают необходимым. Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В Министерстве обороны России заявили, что Украина уже потеряла более 1,6 тысячи военнослужащих, передает RT.  Президент Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны РФ вытеснение ВСУ с территории России, сообщает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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