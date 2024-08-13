Пленные солдаты ВСУ рассказали новые подробности о нападении на Курскую область

Украинские военные, захваченные в плен в Курской области, заявили на допросе, что находились на территории российского региона около суток перед тем, как их взяли в плен. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения», — приводит слова представителя силовых структур РИА Новости. Он добавил, что всего в захваченной группе было семь человек.
На видео, которое попало в распоряжение агентства, пленные украинские военные называют свои имена и подтверждают, что находятся на территории России второй день. Они также сообщают, что к ним хорошо относятся и обеспечивают необходимым.
Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В Министерстве обороны России заявили, что Украина уже потеряла более 1,6 тысячи военнослужащих, передает RT. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны РФ вытеснение ВСУ с территории России, сообщает «Национальная служба новостей».
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