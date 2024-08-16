16 августа 2024

В МИД Украины отреагировали на слова о «грязной бомбе» под Курском

МИД Украины отвергло предположения о «грязной бомбе» под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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В МИД Украины опровергли информацию о планах взорвать «грязную бомбу» Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В МИД Украины опровергли информацию о планах применить «грязную бомбу» и ударить по АЭС. Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий.

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«Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия. У нас нет „грязных бомб“ и мы не планируем их добывать», — написал Тихий в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее военкор Марат Хайруллин предупредил, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» рядом с ядерными объектами России. О планах атаковать российские атомные объекты заявили и военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область.

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В МИД Украины опровергли информацию о планах применить «грязную бомбу» и ударить по АЭС. Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий. «Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия. У нас нет „грязных бомб“ и мы не планируем их добывать», — написал Тихий в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Ранее военкор Марат Хайруллин предупредил, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» рядом с ядерными объектами России. О планах атаковать российские атомные объекты заявили и военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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