В МИД Украины отреагировали на слова о «грязной бомбе» под Курском

МИД Украины отвергло предположения о «грязной бомбе» под Курском

17 августа 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

В МИД Украины опровергли информацию о планах применить «грязную бомбу» и ударить по АЭС. Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий. «Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия. У нас нет „грязных бомб“ и мы не планируем их добывать», — написал Тихий в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Ранее военкор Марат Хайруллин предупредил, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» рядом с ядерными объектами России. О планах атаковать российские атомные объекты заявили и военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область.