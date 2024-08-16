В МИД Украины отреагировали на слова о «грязной бомбе» под Курском

В МИД Украины опровергли информацию о планах применить «грязную бомбу» и ударить по АЭС. Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий.
«Официально опровергаем эти сообщения. У Украины нет ни намерений, ни возможности совершать подобные действия. У нас нет „грязных бомб“ и мы не планируем их добывать», — написал Тихий в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее военкор Марат Хайруллин предупредил, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» рядом с ядерными объектами России. О планах атаковать российские атомные объекты заявили и военнопленные из бригады ВСУ, которая принимала участие в наступлении на Курскую область.
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