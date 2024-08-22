Активисты МГЕР развернули флаг РФ площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Фото

22 августа 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В акции на мемориальном комплексе «Курская битва» участвовали волонтеры из разных регионов страны Фото: Максим Блинов/РИА Новости Активисты общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули флаг России на мемориальном комплексе «Курская битва» площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в соцсетях политической партии президента РФ Владимира Путина. «Для них, для всех нас российский триколор олицетворяет победы страны, ее независимость, ее мощь», — заявил в посте telegram-канала «Единая Россия» лидер общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко. В патриотической акции участвовали волонтеры из различных регионов страны. В числе участников было более ста активистов из Курска, Москвы и Белгородской области, уточняется в тексте публикации. Эти люди являются истинными патриотами, готовыми поддержать страну и помочь людям. В ближайшие дни некоторые из них присоединятся к гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области. Российский триколор размером 2,4 тысячи квадратных метров развернули более ста человек t.me/er_molnia/12448 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули флаг России на мемориальном комплексе «Курская битва» площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в соцсетях политической партии президента РФ Владимира Путина. «Для них, для всех нас российский триколор олицетворяет победы страны, ее независимость, ее мощь», — заявил в посте telegram-канала «Единая Россия» лидер общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко. В патриотической акции участвовали волонтеры из различных регионов страны. В числе участников было более ста активистов из Курска, Москвы и Белгородской области, уточняется в тексте публикации. Эти люди являются истинными патриотами, готовыми поддержать страну и помочь людям. В ближайшие дни некоторые из них присоединятся к гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.