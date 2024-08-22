Активисты МГЕР развернули флаг РФ площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Фото

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В акции на мемориальном комплексе «Курская битва» участвовали волонтеры из разных регионов страны Фото:

Активисты общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули флаг России на мемориальном комплексе «Курская битва» площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в соцсетях политической партии президента РФ Владимира Путина.

«Для них, для всех нас российский триколор олицетворяет победы страны, ее независимость, ее мощь», — заявил в посте telegram-канала «Единая Россия» лидер общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко. В патриотической акции участвовали волонтеры из различных регионов страны.

В числе участников было более ста активистов из Курска, Москвы и Белгородской области, уточняется в тексте публикации. Эти люди являются истинными патриотами, готовыми поддержать страну и помочь людям. В ближайшие дни некоторые из них присоединятся к гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.

Российский триколор размером 2,4 тысячи квадратных метров развернули более ста человек
Российский триколор размером 2,4 тысячи квадратных метров развернули более ста человек

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Активисты общественных организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» развернули флаг России на мемориальном комплексе «Курская битва» площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в соцсетях политической партии президента РФ Владимира Путина. «Для них, для всех нас российский триколор олицетворяет победы страны, ее независимость, ее мощь», — заявил в посте telegram-канала «Единая Россия» лидер общественного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко. В патриотической акции участвовали волонтеры из различных регионов страны. В числе участников было более ста активистов из Курска, Москвы и Белгородской области, уточняется в тексте публикации. Эти люди являются истинными патриотами, готовыми поддержать страну и помочь людям. В ближайшие дни некоторые из них присоединятся к гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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