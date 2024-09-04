В Пролетарске полностью потушили нефтебазу, горевшую две недели после удара БПЛА

Пожарные боролись с огнем с 18 августа
Пожар на складах с топливом на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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«Возгорание полностью ликвидировано», — сообщил ТАСС собеседник в оперативных службах. Нефтебаза загорелась 18 августа после падения обломков украинского БПЛА. В городе ввели режим ЧС. При тушении огня пострадал 41 пожарный. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.
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