В Пролетарске полностью потушили нефтебазу, горевшую две недели после удара БПЛА

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение, пожарные
Пожарные боролись с огнем с 18 августа Фото:

Пожар на складах с топливом на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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«Возгорание полностью ликвидировано», — сообщил ТАСС собеседник в оперативных службах. Нефтебаза загорелась 18 августа после падения обломков украинского БПЛА. В городе ввели режим ЧС. При тушении огня пострадал 41 пожарный. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

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Пожар на складах с топливом на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Возгорание полностью ликвидировано», — сообщил ТАСС собеседник в оперативных службах. Нефтебаза загорелась 18 августа после падения обломков украинского БПЛА. В городе ввели режим ЧС. При тушении огня пострадал 41 пожарный. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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