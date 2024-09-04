В Пролетарске полностью потушили нефтебазу, горевшую две недели после удара БПЛА

04 сентября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Пожар на складах с топливом на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Возгорание полностью ликвидировано», — сообщил ТАСС собеседник в оперативных службах. Нефтебаза загорелась 18 августа после падения обломков украинского БПЛА. В городе ввели режим ЧС. При тушении огня пострадал 41 пожарный. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.