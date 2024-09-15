Politico: США опасаются поражения Украины в конфликте зимой из-за энергетики

15 сентября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Предстоящая зима может оказаться переломным моментом в конфликте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США боятся поражения Украины зимой из-за состояния энергетики, но эскалации конфликта не хотят. Все это подталкивает Вашингтон к снятию ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары западным оружием, пишет Politico. «Предстоящая зима может оказаться переломным моментом в конфликте из-за состояния энергетики Украины. Этого опасаются в Вашингтоне. Риск поражения Украины в конфликте заставил США и Великобританию пересмотреть условия применения поставляемого дальнобойного оружия», — пишет Politico. Остановка работы трех атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске снизит боеспособность Украины, развалит экономику страны и ослабит позиции на возможных переговорах с Россией. При этом эскалации конфликта в США не хотят, отмечается в статье издания. Чиновники в Киеве надеются, что перспектива краха энергетической системы перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией, пишет Politico. После атаки ВСУ на Курскую область Вооруженные силы России (ВС РФ) могут начать наносить удары по энергообъектам, которые связаны с военным потенциалом Украины, в зимнее время. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ВС РФ должны защищать российскую территорию, а энергообъекты зачастую имеют отношение к военному потенциалу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США боятся поражения Украины зимой из-за состояния энергетики, но эскалации конфликта не хотят. Все это подталкивает Вашингтон к снятию ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары западным оружием, пишет Politico. «Предстоящая зима может оказаться переломным моментом в конфликте из-за состояния энергетики Украины. Этого опасаются в Вашингтоне. Риск поражения Украины в конфликте заставил США и Великобританию пересмотреть условия применения поставляемого дальнобойного оружия», — пишет Politico. Остановка работы трех атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске снизит боеспособность Украины, развалит экономику страны и ослабит позиции на возможных переговорах с Россией. При этом эскалации конфликта в США не хотят, отмечается в статье издания. Чиновники в Киеве надеются, что перспектива краха энергетической системы перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией, пишет Politico. После атаки ВСУ на Курскую область Вооруженные силы России (ВС РФ) могут начать наносить удары по энергообъектам, которые связаны с военным потенциалом Украины, в зимнее время. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ВС РФ должны защищать российскую территорию, а энергообъекты зачастую имеют отношение к военному потенциалу.