«ЕР» привезла в Курскую область 1300 тонн гуманитарной помощи. Видео

04 сентября 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Представители партии раздают гуманитарные наборы жителям, оказавшимся в ПВР Фото: пресс-служба «Единой России» (https://er.ru/) новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения. «Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно. По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения. «Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно. По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России».