«ЕР» привезла в Курскую область 1300 тонн гуманитарной помощи. Видео

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Представители партии раздают гуманитарные наборы жителям, оказавшимся в ПВР
Представители партии раздают гуманитарные наборы жителям, оказавшимся в ПВР Фото:
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Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения.

«Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно.

По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России».

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Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения. «Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно. По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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