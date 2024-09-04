Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения.
«Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно.
По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России».
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Более 1300 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область представители «Единой России». Об этом сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Он также отметил работу волонтеров непосредственно на местах, в социальных учреждениях региона и там, где пока нет пунктов временного размещения. «Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку соцучреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу. Наши волонтеры работают с районными больницами по текущим запросам», — сообщил Якушев. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Представители партии также помогают оборудовать в пунктах временного размещения компьютерные классы для школьников, обучающихся дистанционно. По словам Якушева, в августе волонтеры партии и МГЕР раздали гуманитарные наборы более 24 тысячам жителей в ПВР. Более 13 тысяч человек получили консультации в штабе общественной поддержки «Единой России».