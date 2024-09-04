Mash: экс-депутат госсобрания Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, гражданская авиация, самолет, парк авиатехники
После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию Фото:

Экс-депутат Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. Об этом сообщили очевидцы, летевшие с Багаутдиновым.

«Мужчина заходил в самолет уже навеселе. В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши. Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы, хвастовство связями и признание в наличии британского паспорта», — передает Mash слова очевидцев.

Свое поведение Багаутдинов объяснил тем, что у него родилась внучка. После отказа принести ему коньяк экс-депутат устроил скандал. После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию. В отделении Багаутдинов рассказал, что во всем виновата стюардесса, которая его споила. Бывшему депутату грозит арест до 16 суток либо штраф — 1000 рублей.

Ранее в России объявили бой авиадебоширам. Депутаты планируют увеличить штрафы агрессивным пассажирам и создать единый реестр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. Об этом сообщили очевидцы, летевшие с Багаутдиновым. «Мужчина заходил в самолет уже навеселе. В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши. Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы, хвастовство связями и признание в наличии британского паспорта», — передает Mash слова очевидцев. Свое поведение Багаутдинов объяснил тем, что у него родилась внучка. После отказа принести ему коньяк экс-депутат устроил скандал. После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию. В отделении Багаутдинов рассказал, что во всем виновата стюардесса, которая его споила. Бывшему депутату грозит арест до 16 суток либо штраф — 1000 рублей. Ранее в России объявили бой авиадебоширам. Депутаты планируют увеличить штрафы агрессивным пассажирам и создать единый реестр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...