Mash: экс-депутат госсобрания Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете

Экс-депутат Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. Об этом сообщили очевидцы, летевшие с Багаутдиновым.
«Мужчина заходил в самолет уже навеселе. В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши. Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы, хвастовство связями и признание в наличии британского паспорта», — передает Mash слова очевидцев.
Свое поведение Багаутдинов объяснил тем, что у него родилась внучка. После отказа принести ему коньяк экс-депутат устроил скандал. После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию. В отделении Багаутдинов рассказал, что во всем виновата стюардесса, которая его споила. Бывшему депутату грозит арест до 16 суток либо штраф — 1000 рублей.
Ранее в России объявили бой авиадебоширам. Депутаты планируют увеличить штрафы агрессивным пассажирам и создать единый реестр.
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