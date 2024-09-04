Mash: экс-депутат госсобрания Башкортостана устроил пьяный дебош в самолете

04 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутат Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. Об этом сообщили очевидцы, летевшие с Багаутдиновым. «Мужчина заходил в самолет уже навеселе. В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши. Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы, хвастовство связями и признание в наличии британского паспорта», — передает Mash слова очевидцев. Свое поведение Багаутдинов объяснил тем, что у него родилась внучка. После отказа принести ему коньяк экс-депутат устроил скандал. После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию. В отделении Багаутдинов рассказал, что во всем виновата стюардесса, которая его споила. Бывшему депутату грозит арест до 16 суток либо штраф — 1000 рублей. Ранее в России объявили бой авиадебоширам. Депутаты планируют увеличить штрафы агрессивным пассажирам и создать единый реестр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета. Об этом сообщили очевидцы, летевшие с Багаутдиновым. «Мужчина заходил в самолет уже навеселе. В салоне осушил несколько бокалов шампанского и пошел искать свободные уши. Не найдя, чересчур близко заобщался с ребенком — хватал его за руки и возмутил родителей. В ответ на замечания — угрозы, хвастовство связями и признание в наличии британского паспорта», — передает Mash слова очевидцев. Свое поведение Багаутдинов объяснил тем, что у него родилась внучка. После отказа принести ему коньяк экс-депутат устроил скандал. После приземления в Москве сотрудники перевозчика вызвали полицию. В отделении Багаутдинов рассказал, что во всем виновата стюардесса, которая его споила. Бывшему депутату грозит арест до 16 суток либо штраф — 1000 рублей. Ранее в России объявили бой авиадебоширам. Депутаты планируют увеличить штрафы агрессивным пассажирам и создать единый реестр.