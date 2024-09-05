Bild: уничтоженное в Полтаве военное училище обучало военных ВСУ со всей Украины

Военное училище связи в Полтаве, которое подверглось российскому удару, проводило обучение военнослужащих ВСУ со всей Украины, включая тех, кто был с фронта. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на свои источники.
«Военное училище связи в Полтаве, по которому был нанесен ранее российский удар, обучало военных ВСУ со всей Украины, в том числе с фронта», — пишет ТАСС со ссылкой на Bild. Издание подчеркивает, что его корреспондентам не удалось подтвердить на месте удара заявления украинского правительства о том, что в результате атаки якобы была повреждена больница.
Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении высокоточного удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где, по их словам, обучались специалисты связи и операторы дронов. По данным бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, в результате удара погибли десятки украинских военнослужащих, и около 600 получили ранения. У курсантов было мало времени, чтобы добежать до бомбоубежища, из-за чего погибло много военных, пишет RT.
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