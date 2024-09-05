Посольство России в Аргентине призвало местные власти не делать поспешных выводов о ситуации на Украине, которые продвигаются украинским руководством и его западными союзниками. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.
«Обратили внимание на заявление аргентинского внешнеполитического ведомства. В нем осуждается российский удар по Полтаве и содержится призыв прекратить применение силы», — отмечается в комментарии дипломатической миссии, содержание которого приводит РИА Новости.
В своем официальном комментарии посольство указало, что целью удара был учебно-тренировочный центр ВСУ, где проводилась подготовка военных специалистов. По данным посольства, на объекте обучались операторы БПЛА. Эти беспилотники использовались для атак на гражданскую инфраструктуру России, что делает его легитимной военной целью.
«Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта. Объективно оценивать происходящее», — заключила дипмиссия РФ.
Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве. Военное училище связи в Полтаве, которое подверглось удару, проводило обучение бойцов со всей Украины, подтвердила немецкая газета Bild.
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