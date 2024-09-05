Житель Полтавы сообщил о 760 погибших солдат ВСУ после удара «Искандера»

Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве, их тела находятся в морге. Об этом сказал местный блогер Богдан.
«Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — цитирует блогера «Украина.ру».
Он призвал власти «говорить правду». При этом откуда у Богдана данные по погибшим, не уточняется.
ВС России нанесли высокоточный удар ракетой «Искандер-М» по учебному комплексу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Удар был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. URA.RU собирало все, что известно об ударе.
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