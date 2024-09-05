Житель Полтавы сообщил о 760 погибших солдат ВСУ после удара «Искандера»

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Число погибших может быть увеличено, сообщил блогер Богдан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве, их тела находятся в морге. Об этом сказал местный блогер Богдан.

«Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — цитирует блогера «Украина.ру».

Он призвал власти «говорить правду». При этом откуда у Богдана данные по погибшим, не уточняется.

ВС России нанесли высокоточный удар ракетой «Искандер-М» по учебному комплексу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Удар был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. URA.RU собирало все, что известно об ударе.

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Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве, их тела находятся в морге. Об этом сказал местный блогер Богдан. «Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — цитирует блогера «Украина.ру». Он призвал власти «говорить правду». При этом откуда у Богдана данные по погибшим, не уточняется. ВС России нанесли высокоточный удар ракетой «Искандер-М» по учебному комплексу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Удар был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. URA.RU собирало все, что известно об ударе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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