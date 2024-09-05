В мире Украина Житель Полтавы сообщил о 760 погибших солдат ВСУ после удара «Искандера» 05 сентября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + Число погибших может быть увеличено, сообщил блогер Богдан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве, их тела находятся в морге. Об этом сказал местный блогер Богдан. «Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — цитирует блогера «Украина.ру». Он призвал власти «говорить правду». При этом откуда у Богдана данные по погибшим, не уточняется. ВС России нанесли высокоточный удар ракетой «Искандер-М» по учебному комплексу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Удар был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. URA.RU собирало все, что известно об ударе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Более 760 бойцов ВСУ погибли после удара по учебному центру в Полтаве, их тела находятся в морге. Об этом сказал местный блогер Богдан. «Это еще не окончательные цифры. Потому что вчера вывозили КАМАЗами людей. Оторванные руки, оторванные ноги», — цитирует блогера «Украина.ру». Он призвал власти «говорить правду». При этом откуда у Богдана данные по погибшим, не уточняется. ВС России нанесли высокоточный удар ракетой «Искандер-М» по учебному комплексу. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Удар был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. URA.RU собирало все, что известно об ударе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям