Премьер Индии Моди не поедет на сессию ООН из-за США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом информирует газета Hindustan Times.
«Премьер-министр Нарендра Моди не примет участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на конец этого месяца в Нью-Йорке», — сказано в публикации. Она размещена на сайте Hindustan Times.
Отмечается, что такое решение связано с сохраняющейся напряженностью в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном. Это связано с тем, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел штрафные пошлины для Нью-Дели за покупку нефти у России.
Согласно опубликованному списку ООН, Моди должен был выступить в Ассамблее утром, 27 сентября. Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар будет представлять Индию на сессии вместо премьер-министра. Внешнеполитическое ведомство страны пока не подтвердило эту информацию.
Ранее Трамп выразил разочарование в связи с тем, что Индия продолжает приобретать российскую нефть в больших количествах. Глава Белого дома отметил, что именно по этой причине его администрация установила 50-процентные пошлины на товары из Индии. Трамп также подчеркнул, что этот тариф является «чрезвычайно высоким», передает 360.ru.
