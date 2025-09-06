Премьер Индии Моди не поедет на сессию ООН из-за США

Решение было принято после того, как Трамп наложил штрафные пошлины на Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом информирует газета Hindustan Times.

«Премьер-министр Нарендра Моди не примет участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на конец этого месяца в Нью-Йорке», — сказано в публикации. Она размещена на сайте Hindustan Times.

Отмечается, что такое решение связано с сохраняющейся напряженностью в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном. Это связано с тем, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел штрафные пошлины для Нью-Дели за покупку нефти у России.

Согласно опубликованному списку ООН, Моди должен был выступить в Ассамблее утром, 27 сентября. Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар будет представлять Индию на сессии вместо премьер-министра. Внешнеполитическое ведомство страны пока не подтвердило эту информацию.

Ранее Трамп выразил разочарование в связи с тем, что Индия продолжает приобретать российскую нефть в больших количествах. Глава Белого дома отметил, что именно по этой причине его администрация установила 50-процентные пошлины на товары из Индии. Трамп также подчеркнул, что этот тариф является «чрезвычайно высоким», передает 360.ru.

