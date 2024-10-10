В мире Украина Военкор Котенок: нанесен удар по заводу в Николаеве 10 октября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + На заводе в Николаеве произошел взрыв Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На судоремонтном заводе в Николаеве на Украине произошло несколько взрывов. Военкор Юрий Котенок уточняет, что это могли быть удары ракет. «В Николаеве сегодня, предварительно, прилетело по судоремонтному заводу. В общей сложности не менее трех взрывов», — написал военкор. Он уточнил, что Украина сообщала о двух ракетах, а третий взрыв мог произойти из-за детонации боекомплекта. Официальных сообщений от Минобороны РФ по этому поводу не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На судоремонтном заводе в Николаеве на Украине произошло несколько взрывов. Военкор Юрий Котенок уточняет, что это могли быть удары ракет. «В Николаеве сегодня, предварительно, прилетело по судоремонтному заводу. В общей сложности не менее трех взрывов», — написал военкор. Он уточнил, что Украина сообщала о двух ракетах, а третий взрыв мог произойти из-за детонации боекомплекта. Официальных сообщений от Минобороны РФ по этому поводу не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям