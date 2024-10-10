Военкор Котенок: нанесен удар по заводу в Николаеве

На заводе в Николаеве произошел взрыв
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На судоремонтном заводе в Николаеве на Украине произошло несколько взрывов. Военкор Юрий Котенок уточняет, что это могли быть удары ракет.
«В Николаеве сегодня, предварительно, прилетело по судоремонтному заводу. В общей сложности не менее трех взрывов», — написал военкор. Он уточнил, что Украина сообщала о двух ракетах, а третий взрыв мог произойти из-за детонации боекомплекта. Официальных сообщений от Минобороны РФ по этому поводу не было.
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