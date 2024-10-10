Военкор Котенок: нанесен удар по заводу в Николаеве

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На заводе в Николаеве произошел взрыв Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На судоремонтном заводе в Николаеве на Украине произошло несколько взрывов. Военкор Юрий Котенок уточняет, что это могли быть удары ракет.

«В Николаеве сегодня, предварительно, прилетело по судоремонтному заводу. В общей сложности не менее трех взрывов», — написал военкор. Он уточнил, что Украина сообщала о двух ракетах, а третий взрыв мог произойти из-за детонации боекомплекта. Официальных сообщений от Минобороны РФ по этому поводу не было.

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На судоремонтном заводе в Николаеве на Украине произошло несколько взрывов. Военкор Юрий Котенок уточняет, что это могли быть удары ракет. «В Николаеве сегодня, предварительно, прилетело по судоремонтному заводу. В общей сложности не менее трех взрывов», — написал военкор. Он уточнил, что Украина сообщала о двух ракетах, а третий взрыв мог произойти из-за детонации боекомплекта. Официальных сообщений от Минобороны РФ по этому поводу не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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