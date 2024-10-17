Эксперт раскрыл, в чем опасность масок для квадроберов

Эксперт Шалунов: некоторые маски для квадроберов содержат токсичные вещества

17 октября 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Эксперт Шалунов назвал маски для квадроберов опасными для детского здоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маски для квадроберов токсичны и могут вызывать раздражении слизистой глаз и кожи лица. К такому выводу пришли эксперты, которые провели лабораторные испытания костюмов с онлайн-магазинов. Об этом рассказал директор Евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов. Психическая болезнь или просто игра: кто такие квадроберы и почему с ними борются в Госдуме «В трех из пяти масок, приобретенных на маркетплейсах, нашли токсичные вещества. То есть при ношении дети могут получить раздражение слизистой глаз или кожного покрова», — приводит слова Шалунова РИА Новости. Эксперт отметил, что к костюмам должны применяться те же требования технического регламента Таможенного союза, что и к игрушкам. Он также заявил, что в описании этой продукции на маркетплейсах продавцы не указывали сертификаты, что может свидетельствовать об их отсутствии. Квадроберы — субкультура, в которую входят люди преимущественно детского или подросткового возраста. Они имитируют животных, подражают их повадкам. Заслуженный артист России Денис Майданов назвал квадробинг серьезной проблемой. Он считает, что это увлечение нужно контролировать. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов считает квадробику непродолжительным трендом. По его словам, большинство подростков забудут об этом увлечении уже через год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маски для квадроберов токсичны и могут вызывать раздражении слизистой глаз и кожи лица. К такому выводу пришли эксперты, которые провели лабораторные испытания костюмов с онлайн-магазинов. Об этом рассказал директор Евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов. «В трех из пяти масок, приобретенных на маркетплейсах, нашли токсичные вещества. То есть при ношении дети могут получить раздражение слизистой глаз или кожного покрова», — приводит слова Шалунова РИА Новости. Эксперт отметил, что к костюмам должны применяться те же требования технического регламента Таможенного союза, что и к игрушкам. Он также заявил, что в описании этой продукции на маркетплейсах продавцы не указывали сертификаты, что может свидетельствовать об их отсутствии. Квадроберы — субкультура, в которую входят люди преимущественно детского или подросткового возраста. Они имитируют животных, подражают их повадкам. Заслуженный артист России Денис Майданов назвал квадробинг серьезной проблемой. Он считает, что это увлечение нужно контролировать. Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов считает квадробику непродолжительным трендом. По его словам, большинство подростков забудут об этом увлечении уже через год.