В России нашлось много желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

Желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно много. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны. Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция) и хотела улететь в Москву без него. Однако, ее задержали в зале ожидания и арестовали. Младенца нашла уборщица, она рассказала об этом службе охраны аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.