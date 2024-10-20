В России нашлось много желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

20 октября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Россияне хотят удочерить брошенную в аэропорту девочку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно много. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны. Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости. Новость по теме «Не знала, что беременна»: что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту Ранее 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция) и хотела улететь в Москву без него. Однако, ее задержали в зале ожидания и арестовали. Младенца нашла уборщица, она рассказала об этом службе охраны аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно много. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны. Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости. Ранее 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция) и хотела улететь в Москву без него. Однако, ее задержали в зале ожидания и арестовали. Младенца нашла уборщица, она рассказала об этом службе охраны аэропорта.