В России нашлось много желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Россияне хотят удочерить брошенную в аэропорту девочку Фото:

Желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно много. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны. Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости.

Новость по теме
«Не знала, что беременна»: что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту

Ранее 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция) и хотела улететь в Москву без него. Однако, ее задержали в зале ожидания и арестовали. Младенца нашла уборщица, она рассказала об этом службе охраны аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желающих удочерить брошенную в аэропорту Антальи девочку оказалось достаточно много. Об этом сообщает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны. Но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает РИА Новости. Ранее 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи (Турция) и хотела улететь в Москву без него. Однако, ее задержали в зале ожидания и арестовали. Младенца нашла уборщица, она рассказала об этом службе охраны аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...